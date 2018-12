Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","shortLead":"A magyar cég Szingapúrból rendelte az árut, amit engedély nélkül tovább akart szállítani Bosznia-Hercegovinába.","id":"20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b17ed-660b-4f24-a753-6ab83fb20210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6bd341-f74c-4f11-86df-85d367425de6","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Csaknem_egy_tonna_gyanus_potencianovelot_es_hormontablettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. december. 14. 09:10","title":"Csaknem egy tonna gyanús potencianövelőt és hormontablettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a vártnál alacsonyabb növekedésre azért igyekszik reagálni az EKB.","shortLead":"De a vártnál alacsonyabb növekedésre azért igyekszik reagálni az EKB.","id":"20181213_Az_euroovezeti_bank_nem_pumpal_tobb_penzt_a_gazdasagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a292c4e-9b1e-4bfa-883d-90dfe9023834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9310fe-bb15-456b-96e0-dbd17b07e409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_euroovezeti_bank_nem_pumpal_tobb_penzt_a_gazdasagba","timestamp":"2018. december. 13. 16:08","title":"Az euróövezeti bank nem pumpál több pénzt a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da226-c8d0-4abd-90bd-f2615999c9ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Eszet_veszto_ellenzekrol_ir_a_kormanyoldali_media__mutatjuk_a_beszamolokat","timestamp":"2018. december. 12. 18:09","title":"Eszét vesztő ellenzékről ír a kormányoldali média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai Bence párbeszédes politikus, aki végig élőzte a mai botrányos ülést.","shortLead":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai...","id":"20181212_tordai_interju_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72cfcf-d487-4116-a3d8-91b3dc7be3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_tordai_interju_parlament","timestamp":"2018. december. 12. 17:35","title":"Tordai Bence: Már nem elég a politikai harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","shortLead":"Több VW Arteon és kevesebb limuzin a formákban.","id":"20181212_passat_volkswagen_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ae1a9f-4448-44cd-99c4-b693d8b46bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3413b21-d6ad-458d-86f6-9f656c2aa121","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_passat_volkswagen_2020","timestamp":"2018. december. 12. 16:25","title":"Az amerikaiaknak már megmutatták a frissített Volkswagen Passatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021356b7-31e7-4fd4-ba92-1990263ec715","c_author":"Dercsényi Dávid, Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tíz évvel ezelőtti utcai zavargások és az azokra adott, sokszor túlzó rendőri fellépés óta az ember az elmúlt években megszokta, hogy a magyar rendőrség már kiemelkedő színvonalon képes ellenzéki tüntetéseket biztosítani, és mederben tartani. Szerdán ennek azonban nyoma sem volt. És a gond nem az, hogy késő éjjel az eddiginél keményebben lépett fel egy erőszakra kész keménymaggal szemben, hanem hogy az oda vezető úton többször is magára hagyta a tömeget. Látták a Fidesz székházánál, hogy vannak erőszakra hajlandó demonstrálók, majd ezek szabadon vonulhattak át a fél városon.","shortLead":"A tíz évvel ezelőtti utcai zavargások és az azokra adott, sokszor túlzó rendőri fellépés óta az ember az elmúlt években...","id":"20181213_A_rendorok_profizmusa_elszallt_helyenkent_egyenesen_felotlenek_voltak_a_pesti_utcakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=021356b7-31e7-4fd4-ba92-1990263ec715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd80431-da0c-4321-9e47-7c33f07f9045","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_rendorok_profizmusa_elszallt_helyenkent_egyenesen_felotlenek_voltak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2018. december. 13. 11:17","title":"A rendőrök profizmusa elszállt, nem rajtuk múlt, hogy Budapest megúszott egy nagyon csúnya éjszakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel szerdán bejelentette a világ első olyan technológiáját, ami lehetővé teszi, hogy 3D-s processzorokat gyártsanak.","shortLead":"Az Intel szerdán bejelentette a világ első olyan technológiáját, ami lehetővé teszi, hogy 3D-s processzorokat...","id":"20181212_intel_processzor_foverus_3d_chip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf4e491-c64b-4d87-ab25-6a2cf5eca3c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_intel_processzor_foverus_3d_chip","timestamp":"2018. december. 12. 17:16","title":"Forradalmi megoldással állt elő az Intel, amivel képesek leküzdeni a fizikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék semmilyen formában nem alkalmazott erőszakot.","shortLead":"A házelnök az ellenzék szerdai parlamenti akcióját puccskísérletnek nevezte, Tordai szerint viszont az ellenzék...","id":"20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc629d2-b251-4698-a944-65a92c37f6db","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Tordai_Kover_Laszlo_remhirterjesztes_feljelentes","timestamp":"2018. december. 13. 14:37","title":"Tordai rémhírterjesztésért feljelenti Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]