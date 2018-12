Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","shortLead":"Hosszú hallgatás után most dől a szó a műsorvezetőből, aki a TV2 egyik új műsorában tér vissza.","id":"20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d87b2d-aa23-4cc2-9cc9-e85573aee5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc4c5cf3-ad14-446a-8588-b79f2aade51b","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Palik_Laszlo_Huszonot_evig_simogathattam_az_egomat","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Palik László: Huszonöt évig simogathattam az egómat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok rendszerének átalakítását.","shortLead":"Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) végrehajtó bizottsága Párizsban jóváhagyta a kontinentális kupasorozatok...","id":"20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8e909b-2d84-4b5a-a07c-0d2f5e189967","keywords":null,"link":"/sport/20181215_atalakitjak_az_europai_kezilabdakupakat","timestamp":"2018. december. 15. 16:15","title":"Rendesen átalakítják az európai kézilabdakupákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan ment- nyilatkozta a BDA, a vállalkozók szövetségének vezetője az Augsburger Allgemeine című helyi újságnak. A migránsok, a migráció azonban így is megosztja a német társadalmat.","shortLead":"Jól sikerült a több mint egymillió migráns integrálása a német gazdaságba, engem is meglepett, hogy milyen gyorsan...","id":"20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f48f60-4428-4441-8075-0d2f909c4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_A_nemet_gazdasagban_sikersztori_a_tarsadalmat_azonban_megosztja_a_migracio","timestamp":"2018. december. 14. 14:27","title":"A német gazdaságban sikersztori, a társadalmat azonban megosztja a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d27e736-3ae0-4c2c-8960-92c3f1db5621","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fáma két éven át működött az Attila úton, a tulajdonosok szerint új utat keresnek és újranyitnak.","shortLead":"A Fáma két éven át működött az Attila úton, a tulajdonosok szerint új utat keresnek és újranyitnak.","id":"20181214_Az_ev_vegevel_bezar_Magyarorszag_egyik_legmenobb_etterme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d27e736-3ae0-4c2c-8960-92c3f1db5621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdebdb51-8764-40dc-8f1d-54ccfcf03d5b","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Az_ev_vegevel_bezar_Magyarorszag_egyik_legmenobb_etterme","timestamp":"2018. december. 14. 18:35","title":"Az év végével bezár Magyarország egyik legmenőbb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7771ce-5a9a-4892-a3cf-bae52500e5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki gondolná, hogy korát megelőzve, már három évvel ezelőtt foglalkozott a Microsoft a duplakijelzős telefon gondolatával. Persze nem lett belőle semmi, de az idea még testet ölthet a közeljövőben.","shortLead":"Ki gondolná, hogy korát megelőzve, már három évvel ezelőtt foglalkozott a Microsoft a duplakijelzős telefon...","id":"20181216_microsoft_duplakijelzos_okostelefon_koncepcio_display_cover_2015","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7771ce-5a9a-4892-a3cf-bae52500e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e9e13d-d178-488d-91c4-02303ab31e9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_microsoft_duplakijelzos_okostelefon_koncepcio_display_cover_2015","timestamp":"2018. december. 16. 10:03","title":"Mindenkit megelőzött: a Microsoftnak már 2015-ben volt duplakijelzős okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja – így jellemzik ismerői a 71 éves Robert Lighthizert, akit Donald Trump elnök azzal bízott meg, hogy vezesse az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalásokat. ","shortLead":"Soha nem fogadja el a másik tárgyaló fél álláspontját, de kész alkut kötni, ha azt az USA érdeke úgy kívánja –...","id":"201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2eb214a-a7d0-4170-9a74-04a785c84f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f68bb89-fdc6-41f2-a1df-43197b0bab89","keywords":null,"link":"/gazdasag/201850_robert_lighthizer_aprotekcionizmus_profetaja","timestamp":"2018. december. 16. 08:15","title":"Trump bevetette a protekcionizmus prófétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","shortLead":"Loic Negót és Fiola Attilát is a legjobbak közé választották a sorozat utolsó csoportfordulójában. ","id":"20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac6f7e8-e772-4614-8b57-2d9fa278c7f7","keywords":null,"link":"/sport/20181215_vidi_chelsea_europa_liga_loic_nego_fiola_attila_alomcsapat","timestamp":"2018. december. 15. 13:54","title":"Két Vidi-játékos az Európa Liga álomcsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","shortLead":"Szinte az egész országban havazik, és mi lesz még estig!","id":"20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51c9f658-984b-4572-aa56-a526649f8051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1365ba22-ca9e-431b-bb3e-e8c220926321","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Van_ahol_mar_most_11_centis_a_hotakaro__fotok","timestamp":"2018. december. 15. 08:46","title":"Van, ahol már most 11 centis a hótakaró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]