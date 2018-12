Ha ön is megnézte valamelyiket az alábbi videók közül, netán dislike-olta is, akkor hozzájárult ahhoz, hogy a klip felkerüljön a minden idők leggyűlöltebb YouTube-videóinak top 10-es listájára.

Kétes értékű győzelem: az idei éves visszatekintésnek, a YouTube Rewind 2018-nak sikerült maga mögé utasítania Justin Bieber hírhedt Baby-jét (kétmilliárd megtekintés,9,9 millió dislike), és ezzel minden idők legkevésbé tetsző YouTube-videójává vált. A több mint 134 millió megtekintésből immár 12 milliónál is többen fejezték ki – negatív – véleményüket, és ez a szám folyamatosan emelkedik.

A top 10-es lista első két helyezettje tehát ismert, de nézzük a többit! A harmadik helyen, 224 millió megtekintéssel és 4 millió dislike-kal Jake Paul önmagát istenítő It’s Everyday Bro videója áll, majd a közel három éves Call of Duty: Infinite Warfare’ Reveal Trailer következik 3,77 millió nem tetszéssel a valamivel több mint 41 millió megtekintésből.

Az ötödik helyre PewDiePie került Can this video get 1 million dislike (kaphat-e egymillió dislike-ot ez a videó?) szösszenetével. Nos, olyannyira kaphatott az egy éve felkerült klip, hogy 15 millió nézője közül 3,7 millióan válaszoltak igen-nel a kérdésre. A hatodik helyre a „legendás” Despacito futott be – tavaly nyáron még a csapból is ez a szám folyt. Még is nézték a kapcsolódó YouTube-videót 5,8 milliárdszor, és ehhez képest végül „csak” 3,7 millió a dislike-ok száma.

Talán emlékeznek még Rebecca Black Friday-jára – az amerikai énekesnő, dalszerző 13 éves volt, amikor ez a szám felkerült a YouTube-ra (ez 2011-ben történt). Azóta a 128 millió megtekintésből 3,3 millió „lefelé mutató ujj” született. A nyolcadik a német web-videoproducer Bianca Heinicke (Bibi) dala (How it is (Wap Bap…), amely tavaly májusban jelent meg a Bibis Beauty Palace YouTube-csatornán. A több mint 55 millió megtekintésből 2,9 millió nemtetszést könyvelhetett el.

A kilencedik Aruan Felix Cortando o Botao do YouTube klipje: két év alatt 26 és fél millióan voltak kíváncsiak rá, és közülük 2,5 millió nézőnek nagyon nem tetszett. A top 10-es listát a Get Movies Masha and the Bear: Recipe for Disaster videója zárja. Az orosz animációs televíziós sorozat klipje több mint 3,3 milliárd megtekintéssel minden idők ötödik legtöbbet megtekintett videója és a legtöbbször megnézett nem zenei videó: 2,2 millió dislike-ot kapott az elmúlt hat évben.

