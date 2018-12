Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A legnagyobb online enciklopédia magyar változata több mint 441 ezer szócikket tartalmaz – melyek között most már ott van az Orbán Viktorral szemben kritikus „népi mozgalmat" jelképező O1G-ra utaló oldal is. A Wikipédián is szócikk lett az O1G „Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek legmeghatározóbb tényezője" – írja Kell egy csapat című könyvében Patrick Lencioni amerikai tanácsadó. Szerinte a csapatépítés egyszerű, csak éppen pokolian nehéz vezetni az építkezést. Íme a tanácsai 5 pontban! Így győzzük le emberi gyengeségeinket! Nakamoto Takasi egész hátát betöltik a jakuza tetoválások: az egyik legrettegettebb klán, a Kudo-kai egyik főnöke volt. "Akkor léptem be a klánba, amikor a jakuzák a fénykorukat élték Japánban"- mesélte a Guardian tudósítójának a most 52 éves megtért gengszter. A véreskezű jakuza kisvendéglőt nyitott, mert „elmúltak a régi szép idők" A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál. Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta. A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról. 50 magyar vet részt az itthoniakra rímelő angliai szimpátiatüntetésen. Elértük az esemény szervezőjét: nem fognak megállni egy tüntetésnél. Bristolban is szólt az Orbán, takarodj!