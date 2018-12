Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","shortLead":"Az akadémia vezetése hosszú levelet küldött a miniszternek.\t","id":"20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4791881-5099-4a0c-8a17-72481e6ebf71","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_MTA_Meltatlan_es_jogellenes_Palkovics_penzvisszatartasrol_szolo_fenyegetese","timestamp":"2018. december. 20. 16:23","title":"MTA: Méltatlan és jogellenes Palkovics pénzvisszatartásról szóló fenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat, azok pedig, akik ilyen bűnöket követtek el, jobban teszik, ha feladják magukat – mondta Ferenc pápa a római kúriához intézett hagyományos karácsonyi beszédében.","shortLead":"A római katolikus egyház soha többé nem fogja fedezni a gyermekek elleni szexuális visszaéléseket elkövető papokat...","id":"20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2db96a2-9f6f-4cd2-ad0b-a1ca586eedfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181221_ferenc_papa_pedofil_papok","timestamp":"2018. december. 21. 17:18","title":"Ferenc pápa: Adják fel magukat a pedofil papok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71287d23-4d23-48d9-8d1c-238bdd28d1c1","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Budapesten kettő előválasztást is tartanak, a cél, hogy egy kihívója legyen Tarlós Istvánnak. 