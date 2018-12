Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely a kelet-európai piacon négy országot szolgál ki.","shortLead":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely...","id":"20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05ba545-1c1b-4026-a9f6-0231ba60e62d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","timestamp":"2018. december. 21. 13:40","title":"Elkelt az UPC Direct","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban, hazudozásban, hataloméhségben simán felülmúlják férfi elvtársaikat”.","shortLead":"Szerinte az ellenzék elkezdte tolni maga előtt a női politikusokat, akik „gátlástalanságban, agresszivitásban...","id":"20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ef7ac7-c373-40ed-8803-87834c3bfa92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cffa517-ff74-4d4e-b1ec-ba9d13ff7b44","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nemeth_Szilard_csalodott_a_holgyekben","timestamp":"2018. december. 22. 11:27","title":"Németh Szilárd csalódott a hölgyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták a rabszolgatörvény néven elhíresült jogszabályt. Az emberek többet akarnak keresni, ezért többet akarnak dolgozni – mondta Orbán.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az embereknek problémát jelentett, hogy nem túlórázhatnak többet, ezért hozták...","id":"20181221_Orban_a_tuntetesekrol_Ez_hiszterikus_sikongatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d270c85-33b0-4d1d-92e4-c9c177d977bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Orban_a_tuntetesekrol_Ez_hiszterikus_sikongatas","timestamp":"2018. december. 21. 07:50","title":"Orbán a tüntetésekről: Ez hisztérikus sikongatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af925de-7b49-491e-a1b9-853bec9ea08e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ha pénzügyi okok miatt le is állna az amerikai kormányzat, az immár 63 éves hagyomány akkor sem szakad meg: az észak-amerikai légvédelem segítségével idén is nyomon követhető, merre is jár a télapó.","shortLead":"Még ha pénzügyi okok miatt le is állna az amerikai kormányzat, az immár 63 éves hagyomány akkor sem szakad meg...","id":"20181222_norad_telapo_koveto_amerikai_kormanyzati_mukodes_szunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af925de-7b49-491e-a1b9-853bec9ea08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a58de3-7afd-4642-b10a-85a34211638e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_norad_telapo_koveto_amerikai_kormanyzati_mukodes_szunet","timestamp":"2018. december. 22. 16:03","title":"Ha le is áll az amerikai kormányzat, a Télapó akkor sem marad észrevétlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128aac33-4a59-48fc-96a2-8a349b6b6bea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Multivan eredetileg nem éppen száguldásra született, most azonban már szinte szétveti a nyers erő. Ami kizárólag a hátsó kerekekre érkezik meg.","shortLead":"Ez a Multivan eredetileg nem éppen száguldásra született, most azonban már szinte szétveti a nyers erő. Ami kizárólag...","id":"20181221_orult_hazassag_porsche_motort_kapott_ez_a_szolid_vw_kisbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=128aac33-4a59-48fc-96a2-8a349b6b6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25ac342-b7f9-496c-a3b2-840bb72a9a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_orult_hazassag_porsche_motort_kapott_ez_a_szolid_vw_kisbusz","timestamp":"2018. december. 21. 08:21","title":"Őrült házasság: Porsche-motort kapott ez a szolid VW kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","shortLead":"Ha ez a trend folytatódik, év végére ötéves csúcsot dönthet a jóváhagyott megfigyelések száma. ","id":"20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244625e4-1da8-4793-aae3-d497d5197a87","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Havonta_szaz_titkos_megfigyelest_engedelyezett_iden_az_allam","timestamp":"2018. december. 21. 12:45","title":"Havonta száz titkos megfigyelést engedélyezett idén az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután egyes tájakon még hó eshet, később viszont az esőé lesz a főszerep.","shortLead":"Délután egyes tájakon még hó eshet, később viszont az esőé lesz a főszerep.","id":"20181221_Kezdodik_az_enyhules_jon_az_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c8492-e946-42c2-be45-428c88d19cd3","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Kezdodik_az_enyhules_jon_az_onos_eso","timestamp":"2018. december. 21. 05:11","title":"Kezdődik az enyhülés, jön az ónos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az összegyűlt pénzt egy hajléktalanokat segítő szervezetnek fogják adni. ","shortLead":"Az összegyűlt pénzt egy hajléktalanokat segítő szervezetnek fogják adni. ","id":"20181221_Tobb_ezer_font_gyult_ossze_a_Londonban_meghalt_magyar_hajlektalan_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2bc8895-55e6-4f63-8df6-2202f3c4db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b9c5f9-f70d-4e20-80cd-5a0b3a329afd","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Tobb_ezer_font_gyult_ossze_a_Londonban_meghalt_magyar_hajlektalan_emlekere","timestamp":"2018. december. 21. 16:28","title":"Több ezer font gyűlt össze a Londonban meghalt magyar hajléktalan emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]