Vérszegénység (anémia) esetén a vörösvértestek vagy a vörösvérsejt felszínén található fehérje, a hemoglobin száma egy adott érték alá csökken. Ez a betegség világszerte körülbelül kétmilliárd embert érint, és kezeletlenül akár szívritmuszavarokhoz is vezethet. Lassan fejlődik ki, nincsenek jelentősebb tünetei, gyakran csak egy más célból végzett vérvizsgálat derít rá fényt. A Nature Communications folyóiratban megjelentek szerint az atlantai Emory Egyetem kutatói egy olyan appot fejlesztettek, amelyik vérvétel nélkül, egy, a kézről, pontosabban a körmökről készült fotó alapján is megbízhatóan diagnosztizálja a vérszegénységet.

Az alkalmazás fejlesztésének az ötletét egy vérszegénységben szenvedő kollega vetette fel, akinek gyakran kellett vérvételre járnia. Még vérátömlesztést is kapott, és így lehetősége volt a vérszegénység különböző stádiumaiban vizsgálnia körmei állapotát. A kiterjesztett kísérletbe 337 résztvevőt vontak be, közöttük voltak egészségesek, illetve olyanok is, akiknél különböző mértékű vérszegénységet diagnosztizáltak. A körmökről készült fotót értékelő algoritmust 237 résztvevővel trenírozták, és százzal értékelték.

© Nature Communications

A fényképet elég elkészíteni egy tipikus okostelefonnal, ki kell jelölni a köröm megfelelő területét, és az eredmény megjelenik a kijelzőn. Mivel az esetleges vakuhasználatnál a fényvisszaverődés befolyásolhatja a szintmérést, a beépített algoritmus korrigálni tudja ezt. A kísérletekben az alkalmazás 2,4 g/dl pontossággal mért, azonban a személyre szabott kalibráció után (ezt négy páciensnél tesztelték) 0,92 g/dl pontosságot sikerült elérni, ami megfelel a vérvétel után végzett hemoglobin-tesztekének. Mivel a köröm nem tartalmaz melanint, a módszert bármilyen bőrszínű ember használhatja.

Azt azért a szakemberek is hangsúlyozzák, hogy az app csak egy gyors vizsgálatra alkalmas, és nem klinikai diagnózis felállítására szolgál. Ezzel együtt nagy segítséget jelenthet a fejlődő országok számára, ahol nem lakik mindenki kórház közelében, okostelefonja viszont egyre többeknek van. A fejlesztők szerint 2019 tavaszára már meg is jelenhet az alkalmazás androidos és iOS-es változata.

