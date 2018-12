Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant – mondta a Rádió 7-nek Lázár János. A volt miniszter arról nem beszélt a Fideszhez ezer szálon kötődő Rákay Philip résztulajdonában lévő rádióban, hogy a fejlődés elsősorban azért torpant meg, mert a fideszes képviselők ahol tudják, ott gáncsolják Márki-Zay Péter független polgármestert. Szerinte a kudarc oka az, hogy Márki-Zay egy országos, Fidesz-ellenes mozgalom élére állt.","shortLead":"Elvesztegetett időként fog bevonulni 2018 Hódmezővásárhely történelmébe, mivel a város fejlődése látványosan megtorpant...","id":"20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b0d74a-d2c8-4a20-86d2-9ffe7a8d0f0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Lazar_szerint_Vasarhely_elvesztegette_2018at","timestamp":"2018. december. 29. 14:14","title":"Lázár szerint Vásárhely elvesztegette 2018-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","shortLead":"A pápai állam büntetőbírósága még senkit nem ítélt el ilyen ügyben, emiatt többen is bírálták.","id":"20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77fa8afa-aedf-4ce6-8122-3acbd6362b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b41bba-bc1e-4ecc-ae2f-b0654cf9c3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_A_Vatikan_bankjaban_mosta_a_penzt_egy_olasz_vallalkozo_iteletevel_tortenelmet_irt","timestamp":"2018. december. 27. 16:23","title":"A Vatikán bankjában mosta a pénzt egy olasz vállalkozó, ítéletével történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","shortLead":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","id":"20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c005d4-20d1-4146-8ae7-d53c0be98698","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","timestamp":"2018. december. 28. 16:46","title":"A legszebb ajándékot kapta karácsonyra ez a kisfiú: egy családot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárverezi a híressé vált matricákat.","shortLead":"Elárverezi a híressé vált matricákat.","id":"20181227_Hajlektalanokon_segitene_a_lany_aki_csupan_ket_O1G_matricaval_fedte_el_kebleit_a_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da24b82-5b93-4913-8893-4bf661563cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a5005c-8102-4122-bad1-bc8bf51ef263","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Hajlektalanokon_segitene_a_lany_aki_csupan_ket_O1G_matricaval_fedte_el_kebleit_a_tuntetesen","timestamp":"2018. december. 27. 19:33","title":"Hajléktalanokon segítene a lány, aki csupán két O1G matricával fedte el kebleit a tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel: egy robotporszívó segítségével elkészíthetjük a saját szobánk/lakásunk alapjaira épülő pályát.","shortLead":"Karácsonyra lepte meg a Doom-rajongókat a játékfejlesztőként dolgozó Rich Whitehouse egy különlegességgel...","id":"20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f270b682-71c9-492c-b57f-0d45b47286b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c055e4e-0681-418f-a725-3f98c83b7a03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_doom_roomba_doomba_robotporszivo_doom_palya_keszitese","timestamp":"2018. december. 28. 16:03","title":"Elkészült minden Doom-rajongó álma: így csinálhat pályát a saját nappalijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak nyerne a mexikói határzárral.","shortLead":"A kongresszus nem szavazott meg pénzt a kerítés folytatására, az elnök szerint pedig az amerikai gazdaság amúgy is csak...","id":"20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd0c21-4cd5-4598-8203-6159a3f07d14","keywords":null,"link":"/vilag/20181228_Trump_Vagy_kapunk_penzt_keritesepitesre_vagy_teljesen_lezarjuk_a_mexikoi_hatart","timestamp":"2018. december. 28. 14:50","title":"Trump: Vagy kapunk pénzt kerítésépítésre, vagy teljesen lezárjuk a mexikói határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg a 2019-től érvényes béremelésekről, a kormány előbbiek javaslatára hallgatva dönthet – írja a Népszava szombati számában.","shortLead":"Még maradt pár nap az évből a megállapodásra, de ha vasárnap a munkaadók és munkavállalók képviselői nem egyeznek meg...","id":"20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4331925a-5bf4-4169-9742-8207802803bf","keywords":null,"link":"/kkv/20181229_A_munkaadok_jarhatnak_jol_ha_vasarnap_sincs_megallapodas_a_minimalberrol","timestamp":"2018. december. 29. 09:43","title":"A munkaadók járhatnak jól, ha vasárnap sincs megállapodás a minimálbérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott a demokrácia helyzete, hogy újra aktuális lett a 12 pont.","shortLead":"A József Attila-díjas írót zavarja a sok dühödt ember, hogy riogatnak a migránsokkal, szerinte annyit romlott...","id":"20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5136e22f-0291-40cd-903e-1122a309d204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e488aa8-f933-4554-b36a-230023572f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hay_Janos_Aggaszto_a_mai_magyar_tarsadalom_helyzete","timestamp":"2018. december. 28. 20:10","title":"Háy János: Aggasztó a mai magyar társadalom helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]