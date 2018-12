Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"650a2246-34c3-46c7-aac7-acc0f7f1c882","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ, az MNB, az OBH, de Mészáros Lőrinc 2Rule boltja is kapott egy-egy megszívlelendő idézetet a szent könyvből.","shortLead":"Az ÁSZ, az MNB, az OBH, de Mészáros Lőrinc 2Rule boltja is kapott egy-egy megszívlelendő idézetet a szent könyvből.","id":"20181231_Aktualis_Bibliaidezeteket_fujt_fel_a_Momentum_nehany_Fideszintezmeny_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650a2246-34c3-46c7-aac7-acc0f7f1c882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c8b96-02b1-435b-8d0a-bbc565b4593e","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Aktualis_Bibliaidezeteket_fujt_fel_a_Momentum_nehany_Fideszintezmeny_ele","timestamp":"2018. december. 31. 09:42","title":"Aktuális Biblia-idézeteket fújt fel a Momentum néhány állami intézmény elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik leggyakoribb újévi fogadalmat.","shortLead":"A Google január 1-jén teszi elérhetővé a Fitnesz alkalmazásban azt az új funkciót, ami segíthet betartani az egyik...","id":"20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d44591f-0cdd-472e-bef5-b78670ba8950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7aee8c-1323-45fc-bdcb-81638cfdf45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181231_ujevi_fogadalom_mozgas_google_fitnesz_30_napos_kihivas","timestamp":"2018. december. 31. 12:03","title":"Szeretne lefogyni az új évben? Egy meglepetéssel segíthet a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi díjat a Direkt36 egyik újságírója kapta. ","shortLead":"A novemberi díjat a Direkt36 egyik újságírója kapta. ","id":"20181230_Minosegi_Ujsagirasert_Dij_A_hvghu_munkatarsanak_cikkeit_is_kiemeltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e0de2-db79-4d33-a112-ad2e35cb5f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Minosegi_Ujsagirasert_Dij_A_hvghu_munkatarsanak_cikkeit_is_kiemeltek","timestamp":"2018. december. 30. 15:15","title":"Minőségi Újságírásért Díj: A hvg.hu munkatársának cikkeit is kiemelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti rövid átmenetet hívjuk liberális demokráciának.","shortLead":"’89 előtt sem volt Nagy Imrének szobra a Parlamenttel szemben, mostantól újra nem lesz. K1Gy és O1G rendszere közti...","id":"20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84552c6a-c739-4f56-bda1-a0fe0cf4e106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abde928c-b436-4f35-bd08-382883901a09","keywords":null,"link":"/velemeny/20181231_Gomperz_Vanszorgunk_a_forradalomba","timestamp":"2018. december. 31. 10:15","title":"Gomperz: Vánszorgunk a forradalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8b37b9-94e1-4f3f-aa3e-6eea6daeb7a2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Nincs feltétlenül szükségünk Lindsey Vonn képességeire, ha nyugati szomszédunk festői tájain szeretnénk kikapcsolódni egy kicsit. Adunk néhány ötletet, hogy mit lehet még a téli Ausztriában csinálni, ha ódzkodunk a lejtők megtámadásától. ","shortLead":"Nincs feltétlenül szükségünk Lindsey Vonn képességeire, ha nyugati szomszédunk festői tájain szeretnénk kikapcsolódni...","id":"feelaustria_20181219_Teli_varazs_Ausztriaban__nem_csak_sieloknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c8b37b9-94e1-4f3f-aa3e-6eea6daeb7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0361e4-c987-4dc0-ac43-7a017961f035","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181219_Teli_varazs_Ausztriaban__nem_csak_sieloknek","timestamp":"2018. december. 29. 12:35","title":"Téli varázs Ausztriában – nem csak síelőknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg tévedett.","shortLead":"Valószínűleg tévedett.","id":"20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b48f9cb-de77-404c-bbf2-9cd9cc3a9024","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Azt_hitte_kutyaja_megbanja_buneit","timestamp":"2018. december. 29. 16:40","title":"Azt hitte, kutyája megbánja bűneit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","shortLead":"Különös kettősség figyelhető meg a hazai közvélemény külpolitikai értékrendjében.","id":"201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99a93b63-e00a-4220-b234-ae07e82d84c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a287489-06e6-4825-b590-d7676e39d514","keywords":null,"link":"/itthon/201847_kulpolitikai_szimpatiak_oroszmagyar_ket_jo_barat","timestamp":"2018. december. 30. 15:30","title":"A magyarok Putyinnál csak a pápát kedvelik jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újrónafőn történt a baleset, a férfi bal keze súlyosan megsérült. ","shortLead":"Újrónafőn történt a baleset, a férfi bal keze súlyosan megsérült. ","id":"20181230_Most_egy_ferfi_kezeben_robbant_fel_a_petarda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c09be3-ee0e-419a-90df-83dfda3dbbb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Most_egy_ferfi_kezeben_robbant_fel_a_petarda","timestamp":"2018. december. 30. 09:42","title":"Most egy férfi kezében robbant fel a petárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]