[{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak jól az iPhone Xs-ek, így az elmaradt bevételt az iPhone XR-eken próbálja behozni az Apple. Többek között ezért is készített 2018 végén egy látványos kis kedvcsináló klipet.","shortLead":"Nem fogynak jól az iPhone Xs-ek, így az elmaradt bevételt az iPhone XR-eken próbálja behozni az Apple. Többek között...","id":"20190102_apple_iphone_xr_reklam_liquid_retina_kijelzo_szinek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08868da7-37b8-4c83-aa25-cbc494ba3dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_apple_iphone_xr_reklam_liquid_retina_kijelzo_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 17:03","title":"Nem fogy jól az iPhone Xs Max? Nem baj, akkor az Apple az iPhone XR-t nyomatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron kinevezett MÁV elnök-vezérigazgató szerint. Megtudtuk, miért akadozik a reptéri gyorsvasút építése, és azt is, hogy is volt az a történet Mészáros Lőrinccel és a jachttal. Interjú.","shortLead":"Zugló állomás jövőre megújulhat, de Kőbánya-Kispestre még nagyjából öt évet kell várni Homolya Róbert, a nyáron...","id":"20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ffa568-b8b8-458f-bdde-faff1e4516b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5229c6fa-43fa-4a2a-b47c-55a548103023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_MAV_Homolya_Robert_interju","timestamp":"2019. január. 02. 14:00","title":"A MÁV-vezér szerint legalább 6-8 év kell még, míg versenyezni tudnak az autókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja arra kértük olvasóinkat, döntsenek arról, tavaly melyik volt a HVG címlapos csapatának legnagyobb dobása. A szavazást január 1-jén lezártuk, a döntés megszületett. ","shortLead":"Néhány napja arra kértük olvasóinkat, döntsenek arról, tavaly melyik volt a HVG címlapos csapatának legnagyobb dobása...","id":"20190102_hvg_legutosebb_cimlap_2018","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc3786-b2f5-4afa-94db-5f71858c454f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_hvg_legutosebb_cimlap_2018","timestamp":"2019. január. 02. 10:55","title":"Ez lett 2018 legütősebb HVG-címlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","shortLead":"Az idei első úrangyala áldásában beszélt erről a pápa.","id":"20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b9f8f2-efff-45ed-8282-cef93b9cc2a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Ferenc_papa_Ne_higgyuk_hogy_a_politika_csak_a_kormanyzok_kivaltsaga","timestamp":"2019. január. 01. 15:14","title":"Ferenc pápa: \"Ne higgyük, hogy a politika csak a kormányzók kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","shortLead":"A gázoló segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. ","id":"20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b9a72-1211-4e89-85b8-5aaad709a899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4fddfa-98ac-435b-a2ee-9bbce0c32f88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Egy_elgazolt_noe_az_M3ason_talalt_holttest","timestamp":"2019. január. 02. 08:42","title":"Egy elgázolt nőé az M3-ason talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e961a8ed-fb91-4bbe-912e-6f5133465480","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Freudi elütések, mosolyfakasztó félrehallások, tudatos betűmerényletek tárháza az írott sajtó története, melynek XX. századi eseteiben a hatalomgyakorlók gyakorta nem ismertek tréfát.","shortLead":"Freudi elütések, mosolyfakasztó félrehallások, tudatos betűmerényletek tárháza az írott sajtó története, melynek XX...","id":"201851__tortenelmi_melleutesek__csokornyi_tetteneres__harom_pont__kilog_asajtolab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e961a8ed-fb91-4bbe-912e-6f5133465480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b465b6d6-0709-4136-8929-28b9f46d9b34","keywords":null,"link":"/kultura/201851__tortenelmi_melleutesek__csokornyi_tetteneres__harom_pont__kilog_asajtolab","timestamp":"2019. január. 01. 15:00","title":"A megtagadott Rákosi, az elgépelt pánik és a három pont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit csodálkozni, amikor minden harmadik eladott új autó SUV Európában. Egy másik fronton viszont zajlik az elektromos autók térfoglalása, de szerencsére a „régi világnak” még maradt néhány látványos nagy dobása jövőre is.","shortLead":"Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit...","id":"20190101_uj_autok_2019_premierek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58d6fe5-9e48-43bf-8183-8307d9e60eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f767b-c863-406f-ba8e-b704b7131c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20190101_uj_autok_2019_premierek","timestamp":"2019. január. 01. 20:00","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]