Nagy meglepetést okozott a Las Vegasban zajló CES 2019 technológiai seregszemle bemelegítő napján jelenlévő újságírók körében, amikor a Samsung – a jelenleg elérhető legjobb tévéjének bejelentése közben – elárulta, hogy tévés fronton lényegében összeborultak az Apple-lel.

A dél-koreai gyártó idén tavasztól piacra kerülő okostévéi már mind iTunes- és AirPlay-támogatással érkeznek. A gyakorlatban ez ennyit jelent, hogy az Apple iTunes rendszerében vásárolt filmek és sorozatok mindenféle barkácsolás nélkül, egyszerűen megtekinthetők lesznek a Samsung tévéin, az azokra előtelepített alkalmazás segítségével. A felhasználók új tartalmakat is vásárolhatnak majd az iTunes Store-ból a tévéiken. Az AirPlay 2-támogatásnak köszönhetően pedig egyszerűen "vetíthetők majd át" a Samsung tévéire az Apple eszközein – iPhone-okon, iPadeken vagy éppen MacBookokon – éppen lejátszott fényképek, videók, zenék és lényegében bármi.

© Samsung

A CES 2019-en tett bejelentésből több mindenre is következtethetünk.

Szinte biztosra vehetjük, hogy az Apple-nél az évtized elején komolyan elgondolkodtak egy tévékészülék piacra dobásán. 2011-ben több elemző már biztosra vette, hogy a következő évben piacra is kerül az iTV néven emlegetett készülék, majd eltelt 2012, aztán 2013, az Apple saját tévéjével kapcsolatos pletykák pedig szépen elültek. És most már egészen biztosak lehetünk benne, hogy a vállalat nem gondolkozik televízió piacra dobásán, miután a több területen is nagy konkurensként kezelt Samsung tévéin jelennek meg okostévés szolgáltatásukkal.

© Apple

Nem ennyire biztos, de igen valószínű, hogy az Apple elvonja a fejlesztői kapacitásokat az Apple TV néven árult set-top-boxáról. Aki ezt csatlakoztatja egy akármilyen tévéhez (akár olyanhoz is, amelyik nem okos), különféle szolgáltatásokat érhet el, például zenét hallgathat, youtube-ozhat, netflixezhet satöbbi. Azaz csupa olyan dolgot tehet, amely egyébként mára bármelyik okostévével megoldható. Az Apple TV-t 2007 januárjában adta ki a vállalat, tavaly ősszel mutatták be az eszköz ötödik generációját. A hatodikat nem valószínű, de lehet, hogy még kiadják, de hogy hetedik generációs Apple TV már soha nem fog megjelenni, az szinte biztos.

Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: fel van adva a lecke minden más tévégyártónak. A Samsung amúgy is piacvezetője a szegmensnek, de egészen biztos, hogy az Apple-lel történő együttműködés tovább javít részesedésükön. Aki ugyanis iPhone-nal és/vagy iPaddel és/vagy Mac számítógéppe rendelkezik, és az iTunes rendszerében már vásárolgatott tartalmakat magának, ezután szinte biztosan a Samsung kínálatából választ majd tévét, hiszen azon érheti majd el kedvenc filmjeit, sorozatait.

