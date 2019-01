Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","shortLead":"Az ismeretlen két vonatot is feltartott szerdán.","id":"20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86c029c-3606-4ded-9104-86304ed38329","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meztelen_ember_miatt_allt_le_a_vonatkozlekedes_Szarnal","timestamp":"2019. január. 09. 15:59","title":"Meztelen ember miatt állt le a vonatközlekedés Szárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek az ipari területekről a légkörön keresztül jutnak a tavakba. ","shortLead":"Magas a halak higanyszennyezettsége az északi-sarkvidéki vizekben – állapították meg alaszkai kutatók. A nehézfémek...","id":"20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4b775f8-249e-4ae0-b9fd-ce606413fb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cb9453-85ac-462d-a630-4345edf61180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_Mergezo_mennyisegu_higanyt_talaltak_eszakisarkvideki_tavak_halaiban","timestamp":"2019. január. 10. 16:33","title":"Mérgező mennyiségű higanyt találtak északi-sarkvidéki tavak halaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bd0be2-1bc1-410f-b15c-7a3ef970bc1c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Lehet szájbarágás nélkül beszélni arról, hogy mi történik a törzsi kultúrákkal, mikor megérinti őket a modern életforma? Meddig éltet a hagyomány, és mikortól válik pusztítóvá? Az átkelés madarai erőteljes és kíméletlen emléket állít egy véres törzsi belviszálynak, amelynek tétje messze túlmutatott az üzleti érdekeken.","shortLead":"Lehet szájbarágás nélkül beszélni arról, hogy mi történik a törzsi kultúrákkal, mikor megérinti őket a modern...","id":"20190109_Amikor_nem_a_drog_hanem_a_mergezo_hagyomany_pusztitja_a_torzset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bd0be2-1bc1-410f-b15c-7a3ef970bc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23e30f-7974-468d-8543-21ff902b4928","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Amikor_nem_a_drog_hanem_a_mergezo_hagyomany_pusztitja_a_torzset","timestamp":"2019. január. 09. 20:00","title":"Amikor nem a drog mérgez, hanem a hagyomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen gyorsult az áremelkedés tavaly.","shortLead":"Jelentősen gyorsult az áremelkedés tavaly.","id":"20190111_Emelkedett_az_orosz_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5140a866-86a7-4ef3-83a2-610a11d99582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Emelkedett_az_orosz_inflacio","timestamp":"2019. január. 11. 08:21","title":"Emelkedett az orosz infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban. Suntaro Furukava pedig beszélt is, ám közel sem megnyugtató dolgokról.","shortLead":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban...","id":"20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac52fb9-11d3-4570-87c8-eaea9a7130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","timestamp":"2019. január. 09. 18:03","title":"Komolyan elgondolkodtak a Nintendónál azon, hogy felhagynak a konzolgyártással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731 luxusvillát tervezett eladni. A Disneyland stílusában épült kis kastélyok 500-600 ezer dollárba kerültek. Csakhogy lement az olaj ára, és a dúsgazdag arabok az Öbölből közölték: nem tudnak fizetni, ezért aztán befuccsolt a 200 millió dolláros üzlet.","shortLead":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731...","id":"20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99772e56-fb9e-4e77-b737-ce4e4def4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","timestamp":"2019. január. 10. 13:46","title":"Befuccsolt a Disneylandre hajazó giccses villapark, de a szájkosár miatt hallgat a török sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olcsóbban is megvehették volna a járműveket, de valamiért nem tették.","shortLead":"Olcsóbban is megvehették volna a járműveket, de valamiért nem tették.","id":"20190111_Tobb_szazmillios_kart_okozott_a_varosnak_Pecs_onkormanyzati_cege_egy_buszvasarlassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d21b6b2-e358-440b-b944-1602da58b13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b73a0e-bbba-4060-9a0b-0cd20f08a493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Tobb_szazmillios_kart_okozott_a_varosnak_Pecs_onkormanyzati_cege_egy_buszvasarlassal","timestamp":"2019. január. 11. 08:48","title":"Több százmilliós kárt okozott a városnak Pécs önkormányzati cége egy buszvásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180ea4c-97d0-4b17-8c1a-878286c584cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció két politikusa, Varju László és Gréczy Zsolt ellátogattak a Várba, a Miniszterelnökség menzájára, ahol a Gundel főz Orbánra. Jótékony célra fordítják az ételt.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció két politikusa, Varju László és Gréczy Zsolt ellátogattak a Várba, a Miniszterelnökség...","id":"20190109_A_DK_vett_ket_adag_ebedet_Orban_menzajan_etelhordokban_viszik_el_Ivanyi_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1180ea4c-97d0-4b17-8c1a-878286c584cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44aad3b5-8a95-436c-a0f1-0c79dcd761b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_DK_vett_ket_adag_ebedet_Orban_menzajan_etelhordokban_viszik_el_Ivanyi_Gabornak","timestamp":"2019. január. 09. 14:41","title":"A DK vett két adag ebédet Orbán menzáján, ételhordókban viszik el Iványi Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]