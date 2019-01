Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát a BKV saját embereinek kell átvenni, ráadásul a közlekedési vállalatnak rengeteg alkatrészt is vásárolnia kell. 600 millió forintból kijött volna még kétévi karbantartás. A BKV-s karbantartók túlterheltek, de nem a CAF-okkal fognak legtöbbet küzdeni.","shortLead":"Hamarosan véget ér a 2015-16-ban Budapesten forgalomba állított spanyol villamosok gyártói karbantartása, a munkát...","id":"20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c490736-cc72-4cde-a149-5b0a7e37a19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3bfe22-6a75-4de6-b661-ef6c5d2a4a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_BKV_kezdi_inni_az_olcso_villamosok_hig_levet","timestamp":"2019. január. 14. 06:17","title":"A BKV-nak innentől kezdve saját zsebből kell költenie a hároméves villamosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Repülőt bérelt egy pilóta, hogy elkészítse a megyényi méretű O1G-t.","shortLead":"Repülőt bérelt egy pilóta, hogy elkészítse a megyényi méretű O1G-t.","id":"20190114_Elkeszult_a_vilag_legnagyobb_O1Gje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891963a8-b399-4b70-9b2a-4ddfb5f0aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Elkeszult_a_vilag_legnagyobb_O1Gje","timestamp":"2019. január. 14. 12:51","title":"Elkészült a világ legnagyobb O1G-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét. Az ágyak végül Mindszentkállára kerültek.","shortLead":"Valószínűleg a tapolcai kórházról van szó, bár a történteket megosztó Rig Lajos nem említi meg az intézmény nevét...","id":"20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc33c4f4-5967-4f0e-be00-d82842114bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e982cc72-9f4d-423e-aa35-dac1adeff7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Elutasitotta_a_plusz_agyakat_a_korhaz_mert_azokat_a_Jobbik_kuldte","timestamp":"2019. január. 15. 05:26","title":"Elutasította a plusz ágyakat a kórház, csak mert azokat a Jobbik küldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","shortLead":"Erről a hvg.hu előbb értesült, mint a párt. ","id":"20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e805-c76d-42ab-af26-de675c17d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c60162-d9bf-4208-bd17-3aab0cda36c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_Momentum_is_megkapja_az_allami_tamogatast","timestamp":"2019. január. 15. 11:00","title":"A Momentum is megkapja az állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges, Androidra és iOS-rendszerű eszközökre is letölthető alkalmazásnak.","shortLead":"Ezentúl a siketek és nagyothallók is segítséget kérhetnek a 112-es segélyhívó rendszeren, hála egy különleges...","id":"20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50889fa5-1c90-4049-978d-4b4e397074ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_112_segelyhivo_hallasserult_nagyothallok_siketek_rendorseg_veszhivas_alkalmazas_android_ios","timestamp":"2019. január. 14. 20:33","title":"A rendőrség csinált egy alkalmazást, amellyel a hallássérültek könnyebben tudnak segítséget kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be. A pénzügyminiszter válaszokat akar. ","shortLead":"A nyugdíjat minden jogosultnak meg kellett volna kapnia pénteken, de sokak számlájára csak most, hétfőn érkezett be...","id":"20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03eb0-7066-4007-8c21-885635f14915","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_varga_mihaly_mesterhazy_attila_nyugdij_bankszamla_magyar_allamkincstar_banki_atutalas","timestamp":"2019. január. 14. 18:15","title":"Kivizsgáltatja a nyugdíjkáosz okát Varga Mihály ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]