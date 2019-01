Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteg azóta jól van, az azóta elvégzett vizsgálatok szerint a daganat egy jelentős része elpusztult.","shortLead":"A beteg azóta jól van, az azóta elvégzett vizsgálatok szerint a daganat egy jelentős része elpusztult.","id":"20190117_Nalunk_eddig_nem_alkalmazott_radioembolizacios_daganatterapiat_vegeztek_a_SOTE_klinikajan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f7236-8d71-42b3-aa43-3ce4eb7d9a7d","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Nalunk_eddig_nem_alkalmazott_radioembolizacios_daganatterapiat_vegeztek_a_SOTE_klinikajan","timestamp":"2019. január. 17. 09:16","title":"Nálunk eddig nem alkalmazott terápiát végeztek a SOTE klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc3a1828-6843-4cba-9cdc-52da5bccd68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebfb549-14e9-4847-abb1-68b970c74beb","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Zsenialis_klipet_keszitett_egy_miskolci_gimnazium_a_We_Are_The_Worldre","timestamp":"2019. január. 17. 09:02","title":"Zseniális klipet készített egy miskolci gimnázium a We Are The Worldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","shortLead":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","id":"20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bab46d-2a8f-41e2-b7c7-caa00d26a0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","timestamp":"2019. január. 18. 10:29","title":"Megkínozták a forgatáson: nem moshatott hajat a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c200330e-da67-45c9-86ce-0baea62e6b80","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azóta letartóztatásban van.","shortLead":"Azóta letartóztatásban van.","id":"20190117_Fotok_Igy_fogtak_el_Budapesten_a_Football_Leaksugy_feltetelezett_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c200330e-da67-45c9-86ce-0baea62e6b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec752e08-e06f-420e-8ad5-082e0e67e83a","keywords":null,"link":"/sport/20190117_Fotok_Igy_fogtak_el_Budapesten_a_Football_Leaksugy_feltetelezett_gyanusitottjat","timestamp":"2019. január. 17. 11:17","title":"Fotók: Így fogták el Budapesten a Football Leaks-ügy feltételezett gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének ötödik, utolsó fordulójában.\r

","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 33-30-ra kikapott az Európa-bajnoki ezüstérmes svéd csapattól a német-dán közös...","id":"20190117_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_svedorszag_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c79c9c-840b-43b3-8cef-630b0907a811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ea3c43-00f2-4c1b-9254-ab2e74db7b99","keywords":null,"link":"/sport/20190117_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_svedorszag_vereseg","timestamp":"2019. január. 17. 22:15","title":"Kézilabda-vb: óriásit küzdött, de kikapott a svédektől a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső akkumulátoros tokot, hogy tovább bírja a mobil.","shortLead":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső...","id":"20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50a6b9-7ded-4b37-b567-da0e6d7f6214","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","timestamp":"2019. január. 17. 16:03","title":"Az új iPhone-okhoz is csinált akkumulátoros tokot az Apple, de nem adják olcsón őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","shortLead":"Az ÁEEK adatai szerint a legrosszabb helyzetben Bács-Kiskun megye van, de a fővárosban is vannak hiányosságok. ","id":"20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40eafba-7321-40f2-94b5-0054dc451c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Tobb_mint_200_fogorvosi_praxis_tartosan_betoltetlen","timestamp":"2019. január. 17. 07:48","title":"Több mint 200 fogorvosi praxis tartósan betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f880d38-9e62-488d-b23a-a7108a01f216","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A posztot 2015 januárja óta gyakorolja, most meghosszabbították.","shortLead":"A posztot 2015 januárja óta gyakorolja, most meghosszabbították.","id":"20190118_Kasler_dontott_a_jovoben_is_Zalan_vezetheti_a_Pesti_Magyar_Szinhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f880d38-9e62-488d-b23a-a7108a01f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f2345-2e47-41cf-8c28-10aa2ce6697f","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Kasler_dontott_a_jovoben_is_Zalan_vezetheti_a_Pesti_Magyar_Szinhazat","timestamp":"2019. január. 18. 13:07","title":"Kásler döntött, a jövőben is Zalán vezetheti a Pesti Magyar Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]