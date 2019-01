Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy elrejtőzne, vagy újabb bűncselekményt követne el.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy elrejtőzne, vagy újabb bűncselekményt követne el.","id":"20190121_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lancfuresszel_vagta_meg_szomszedja_arcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81746c40-b379-440a-b3ba-e17d30f5cf28","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lancfuresszel_vagta_meg_szomszedja_arcat","timestamp":"2019. január. 21. 15:17","title":"Letartóztatták a férfit, aki láncfűrésszel vágta meg szomszédja arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető. Több mint három évet kell várjunk, hogy hasonlót lássunk. ","shortLead":"Január 21-re virradóra Európa és Afrika nagy részén, valamint Észak- és Dél-Amerikában is teljes holdfogyatkozás volt...","id":"20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cbae174-8c5c-4d6f-88b4-a3ba3c9b6e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdc7888-76c8-4645-9e75-cd6dfca0ec75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_teljes_holdfogyatkozas_2018_januar_21_verhold","timestamp":"2019. január. 21. 09:03","title":"Csodás képek születtek a hétfő hajnali holdfogyatkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál a túlórák miatt mondott fel. ","shortLead":"A szakszervezeti vezető szerint a Mercedes-gyárban nem akarnak 400 túlórát, de volt, aki a gyár egyik beszállítójánál...","id":"20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993e4b1d-7a6a-46e6-b0fe-4a69b85bd6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f84c6f8-4aca-4287-8836-b5ecb856dc11","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Faklyas_vonulassal_tiltakoznak_Kecskemeten_a_tuloratorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 19. 16:41","title":"Fáklyás vonulással tiltakoznak Kecskeméten a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban halasztják a felújításokat, annyival nőttek az árak; jogállamisági feltételekhez köthetik az uniós támogatásokat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Súlyos vereséget szenvedett Theresa May, és bizonytalan, mi lesz a Brexit-tárgyalásokon; egyre több hazai városban...","id":"20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2104cd3c-e62c-416f-914c-4599f18e3f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d377d9-a4da-4164-b9b9-783c21441041","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190120_Es_akkor_a_Brexit_kirobbantoja_elment_kocogni","timestamp":"2019. január. 20. 07:00","title":"És akkor a Brexit-lavina elindítója nyugodt lélekkel elment kocogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valóban csökkennek Franciaországban a fizetések? Egy új tanulmány szerint nem, sőt a vásárlóerő szerény mértékben még nőtt is, bár ez kivételesnek számít a fejlett világban.","shortLead":"Valóban csökkennek Franciaországban a fizetések? Egy új tanulmány szerint nem, sőt a vásárlóerő szerény mértékben még...","id":"20190121_Jozan_ervelessel_nem_lehet_megfekezni_a_populistak_altal_is_heccelt_sargamellenyeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9262b2-2378-4733-aeac-f4c93f1375cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Jozan_ervelessel_nem_lehet_megfekezni_a_populistak_altal_is_heccelt_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. január. 21. 11:06","title":"Józan érveléssel nem lehet megfékezni a populisták által is heccelt sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már számtalan szakember és szervezet tiltakozott. Jelen állás szerint könnyen lehet, hogy bukik a tervezet.","shortLead":"Hétfőn szavaznak az Európai Unió döntéshozói az új szerzői jogi irányelvről, amelynek 11. és 13. cikkelye ellen már...","id":"20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a7ecd3-d9d4-4797-b3e7-80f59a85735e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_szerzoi_jogi_torveny","timestamp":"2019. január. 21. 08:03","title":"Váratlan fordulat: ma elbukhat az EU-s szabály, ami megváltoztatná az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","shortLead":"Az intézmény a honlapján tette közzé a válaszait a lap kérdéseire. ","id":"20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2687e82e-0e92-491e-94fc-a69cb93ff575","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Visszaszolt_az_MTA_a_gazdalkodasat_szamonkero_Magyar_Hirlapnak","timestamp":"2019. január. 21. 12:40","title":"Visszaszólt az MTA a gazdálkodását számonkérő Magyar Hírlapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán. A gondozottak érdekeinél a jelek szerint fontosabbak az anyagi szempontok.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó...","id":"201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ba73f1-aa20-4545-b503-a46ed196d49e","keywords":null,"link":"/itthon/201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","timestamp":"2019. január. 20. 10:00","title":"A város peremén: indul a lelketlen kastélymutyi? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]