Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. Több pénzt lesz, de Tarlós dönt az elosztásról – ígéri, átlátható és világos lesz a rendszer.","shortLead":"Megegyezett a kormány és a főváros a fővárosi színházak támogatásáról. Több pénzt lesz, de Tarlós dönt az elosztásról –...","id":"20190128_Uj_tao_35_milliard_jut_a_fovarosi_szinhazaknak_de_Tarlos_dont_az_elosztasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f46f1f-3ecc-4b7f-9a86-dd64c1d3ff1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Uj_tao_35_milliard_jut_a_fovarosi_szinhazaknak_de_Tarlos_dont_az_elosztasrol","timestamp":"2019. január. 28. 13:39","title":"Új tao: 3,5 milliárd jut a fővárosi színházaknak, de Tarlós dönt az elosztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a783dc-412d-4efe-8198-0df029d71c41","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő a legyőzhetetlen szuperbaktérium(ok) megjelenésének veszélye.","shortLead":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő...","id":"201904__antibiotikumszennyezes__indiai_melegagy__gyogy_es_tapszer__szertelenul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65a783dc-412d-4efe-8198-0df029d71c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4090f5-f0f8-417f-b29e-52fa9dfe2fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/201904__antibiotikumszennyezes__indiai_melegagy__gyogy_es_tapszer__szertelenul","timestamp":"2019. január. 27. 20:00","title":"Sajnos azok a gyógyszergyárak „tenyésztik” a szuperbaktériumokat, ahol a betegségek gyógyításán dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két ügyben is vádat emelt a Huawei kínai telekommunikációs óriáscég és pénzügyi igazgatója, a Washington kérésére Kanadában letartóztatott Meng Van-csou ellen. Az Egyesült Államok által eredetileg felvetett, hosszú hónapok óta hangoztatott felvetéssel, a felhasználók utáni kémkedéssel kapcsolatban ezúttal sem állt elő semmivel az amerikai kormányzat.","shortLead":"Az amerikai igazságügyi minisztérium banki csalás, kereskedelmi titkok ellopása és hatósági félrevezetése miatt két...","id":"20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98d9670-dc60-46fb-93db-ee614c8b65a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_huawei_vademeles_meng_van_csou_vadpontok","timestamp":"2019. január. 29. 05:03","title":"Bemondta az USA a Huawei elleni vádpontokat, de feltűnően hiányzik valami a listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket a friss eseményekkel bővítjük!","shortLead":"Hétfő délelőtt a folyamatosan hulló csapadék komoly kihívás elé állítja a közlekedést, vezessenek óvatosan! Cikkünket...","id":"20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312fa34-2650-42f7-9bd6-216cc2db3c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Hoesesonos_eso__kamionok_autok_csuszkalnak_arokba_alakul_a_kaosz","timestamp":"2019. január. 28. 10:46","title":"Hóesés, ónos eső – kamionok, autók csúszkálnak árokba, alakul a káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, az ügyre rálátó forrás szerint olyan videojátékos szolgáltatás indításán gondolkodnak az Apple-nél, amely a Netflixhez hasonló elvek alapján, havidíj fejében lehetne használható. A piac változó és egyre jobban érezhető igényei miatt meglepetésről aligha lehet szó.","shortLead":"Több, az ügyre rálátó forrás szerint olyan videojátékos szolgáltatás indításán gondolkodnak az Apple-nél, amely...","id":"20190129_apple_videojatek_streaming_szolgaltatas_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e6b4cf-9dc0-490a-835c-e5e939a92688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16d2f86-7ef2-4664-b8cb-2beb1fc7a1a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_apple_videojatek_streaming_szolgaltatas_netflix","timestamp":"2019. január. 29. 12:03","title":"Új dologgal tarolhat az Apple, beszállnának a videojátékokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással és nemi erőszakkal megvádolt producert John Malkovich alakítja majd. Azt mondja, sokakat felháborít majd a darab.","shortLead":"A szexuális zaklatással és nemi erőszakkal megvádolt producert John Malkovich alakítja majd. Azt mondja, sokakat...","id":"20190129_Ez_gyorsan_jott_szindarab_keszul_Harvey_Weinstein_piszkos_ugyeirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d592b4d9-a4a3-426e-b276-93f3d35394f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Ez_gyorsan_jott_szindarab_keszul_Harvey_Weinstein_piszkos_ugyeirol","timestamp":"2019. január. 29. 09:43","title":"Ez gyorsan jött: színdarab készül Harvey Weinstein piszkos ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","shortLead":"Óriásit emelkedett egy év alatt a kaviártermelés, ám ennek eredménye épp hogy az árcsökkenés.","id":"20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669ee47a-92f8-4c61-9441-3df93b2e7ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499c2748-e110-4d63-b279-bdec8f5add04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Oroszorszag_bele_fog_fulladni_a_voroskaviarba","timestamp":"2019. január. 27. 15:42","title":"Oroszország bele fog fulladni a vöröskaviárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]