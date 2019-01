Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ három nagyvárosában is megismerhetik a szakemberek és az érdeklődő gasztronauták. Ezekben a napokban ott vagyunk Lyonban, Madridban és Tokióban is a legrangosabb szakmai eseményeken. ","shortLead":"Nemigen fordult még elő, hogy a magyar gasztronómiát, a hazai séfeket, alapanyagokat ugyanabban az időpontban a világ...","id":"20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af87813c-6b50-4a3d-b892-54861355505b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b919712d-72b3-4fec-b2b4-645c6e7101c8","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Magyarok_a_gasztrovilagban","timestamp":"2019. január. 28. 18:54","title":"Magyarok a gasztrovilágban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 600 ezer forintos 2018. decemberi bruttó átlagkeresete csaknem a duplája az országos átlagnak, de meghaladja a pénzintézetek és a biztosítók dolgozóinak átlagkeresetét is.","shortLead":"A 600 ezer forintos 2018. decemberi bruttó átlagkeresete csaknem a duplája az országos átlagnak, de meghaladja...","id":"20190129_Az_orszagos_atlag_duplajat_keresik_a_Magyar_Nemzeti_Bank_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca30a3a8-1b59-41b3-a1be-36eb8526a0cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190129_Az_orszagos_atlag_duplajat_keresik_a_Magyar_Nemzeti_Bank_dolgozoi","timestamp":"2019. január. 29. 09:39","title":"Az országos átlag dupláját keresik a Magyar Nemzeti Bank dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","shortLead":"Az Audi ingolstadti központjában sem tudnak gyártani, mert hiányoznak az autókhoz a győri egységben készülő motorok. ","id":"20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d32b9ea-e151-4528-96d2-f0cfcacbf190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d157d2-e46c-473a-9ebc-72a7438a9f17","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_A_nemet_Audikozpontot_is_megbenitottak_a_Gyorben_sztrajkolok","timestamp":"2019. január. 28. 13:13","title":"A német Audi-központot is megbénították a Győrben sztrájkolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében, az őt képviselő TASZ szerint a büntetőpere az ügyészség feltűnő szakmai hozzá nem értése mellett zajlik.","shortLead":"A huszonéves, programozónak tanuló fiatal 2017 nyarán jelezte, hogy biztonsági rést talált a Telekom rendszerében...","id":"20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea7504b-e32c-4b16-8999-39c95ab7f7de","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_etikus_hacker_telekom_tarsasag_a_szabadsagjogokert_ugyeszseg_per","timestamp":"2019. január. 27. 14:18","title":"Nyolc évet kaphat a Telekomot figyelmeztető hacker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","shortLead":"Valószínűleg senki nem ülne most szívesen ezeken a gépeken. ","id":"20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f022e9f-da22-4035-bbcc-4a0da50a117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c016e-9208-462f-8413-41c4bd3a054c","keywords":null,"link":"/vilag/20190128_Szel_repulogep_Newcastle_landolas_felszallas","timestamp":"2019. január. 28. 18:14","title":"Rémisztően dobálja a szél a repülőgépeket az Egyesült Királyságban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz élvonalban szereplő klubnál folytatja pályafutását Schäfer András: az MTK Budapesttől távozó 19 éves futballista – az őt menedzselő Careers Management Group tájékoztatása szerint – három és fél éves szerződést írt alá.","shortLead":"Az olasz élvonalban szereplő klubnál folytatja pályafutását Schäfer András: az MTK Budapesttől távozó 19 éves...","id":"20190128_genoa_mtk_schafer_andras_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8229320b-35d7-43b0-9815-00c1e9142c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea47c7f1-8a15-4030-bc67-405053c815ba","keywords":null,"link":"/sport/20190128_genoa_mtk_schafer_andras_atigazolas","timestamp":"2019. január. 28. 16:20","title":"Egymillió euróért a Genoáé a magyar tehetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A család kérésére a temetés részletei sem nyilvánosak. ","shortLead":"A család kérésére a temetés részletei sem nyilvánosak. ","id":"20190128_Andy_Vajna_temetes_bucsuztatas_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad3b855-6c6a-426e-ad8d-da96f7dfaf92","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Andy_Vajna_temetes_bucsuztatas_sajto","timestamp":"2019. január. 28. 16:10","title":"Nem engedik be a sajtót Andy Vajna temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]