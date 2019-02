Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ec0f56-30f2-4834-a589-9e6f7c72bf8f","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lelki trénere segítette a világ legrangosabb szakácsversenyén, a Bocuse d’Oron induló magyar csapat felkészülését. Faludi Viktória tanácsadó pszichológus arról is mesélt a hvg.hu-nak adott interjúban, hogy mit gyakoroltak Pohner Ádámmal a leginkább.","shortLead":"A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lelki trénere segítette a világ legrangosabb szakácsversenyén...","id":"20190203_A_lenyeg_hogy_a_verseny_a_versenyzesrol_szoljon_ne_az_eredmenyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ec0f56-30f2-4834-a589-9e6f7c72bf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd8f155-5410-42cf-8e2c-8b1f33f48e59","keywords":null,"link":"/elet/20190203_A_lenyeg_hogy_a_verseny_a_versenyzesrol_szoljon_ne_az_eredmenyrol","timestamp":"2019. február. 03. 17:30","title":"Mit keres a sportpszichológus egy szakácsverseny döntősei mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789d870c-3d1f-466e-9966-8cbf7bb2fc2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még vasárnap délutánig lehet menni szavazni. ","shortLead":"Még vasárnap délutánig lehet menni szavazni. ","id":"20190203_elovalasztas_karacsony_horvath_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=789d870c-3d1f-466e-9966-8cbf7bb2fc2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395be0b-d72e-44d8-be95-ee02407d875c","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_elovalasztas_karacsony_horvath_polgarmester","timestamp":"2019. február. 03. 10:33","title":"32 ezren előválasztottak: Karácsony vagy Horváth?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","shortLead":"A bálnaborjú alig 20 perccel azelőtt született, hogy drónnal sikerült felvenni a találkozást.","id":"20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed719c99-79a6-48f7-8309-3a63f2ec59d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946c33-3749-4d21-9db9-8512e0719fef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Kezdje_a_hetet_egy_cuki_bebibalnaval_es_nem_banja_meg__video","timestamp":"2019. február. 04. 09:35","title":"Kezdje a hetet egy cuki bébibálnával, és nem bánja meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha nem engedik be őket. ","shortLead":"A belügyminiszter ma sem oldotta meg a rejtélyt, hogy ki biztosíthatja a képviselők bejutását a közintézményekbe, ha...","id":"20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65e1ee-3803-4131-a951-241b5ce5c7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Kepviselok_az_MTVAban_Hadhazy_megint_lepattant_Pinterrol","timestamp":"2019. február. 04. 15:53","title":"Képviselők az MTVA-ban: Hadházy megint lepattant Pintérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26a03f0-ebb0-48b3-93e5-3c14bd3b8664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglehet ma egy-két meleg rekord, de utána jönnek a hidegebb napok. ","shortLead":"Meglehet ma egy-két meleg rekord, de utána jönnek a hidegebb napok. ","id":"20190203_idojaras_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26a03f0-ebb0-48b3-93e5-3c14bd3b8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b79057-c9da-4197-9f1a-a2bf3743704a","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_idojaras_vasarnap","timestamp":"2019. február. 03. 08:42","title":"16 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.","shortLead":"Ezt a hivatalban lévő elnök javasolta.","id":"20190202_Elorehozott_parlamenti_valasztasokat_tarthatnak_Venezuelaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ba3b-77e3-42b1-8c0f-1d4a6d030c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Elorehozott_parlamenti_valasztasokat_tarthatnak_Venezuelaban","timestamp":"2019. február. 02. 20:19","title":"Előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők az ételre gyanakodnak, az igazgató nem biztos benne. ","shortLead":"A szülők az ételre gyanakodnak, az igazgató nem biztos benne. ","id":"20190204_Gozerovel_vizsgaljak_mitol_lettek_rosszul_a_labatlani_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9107ecd-72dc-4787-a03e-2f84a2139422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8a38bd-4416-4e3c-bd73-55068fad1cec","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Gozerovel_vizsgaljak_mitol_lettek_rosszul_a_labatlani_gyerekek","timestamp":"2019. február. 04. 16:26","title":"Gőzerővel vizsgálják, mitől lettek rosszul a lábatlani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","shortLead":"A munkaerőhiány egyre komolyabb probléma a BKV-nál és a MÁV-nál is.","id":"20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdf5f978-094e-4e33-989c-3bfedf742a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e368f11-c291-46a0-bb8c-bb0e37f6a6a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Foallasu_pedagogusok_is_buszvezetok_a_BKVnal","timestamp":"2019. február. 04. 10:13","title":"Főállású pedagógus is buszvezető a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]