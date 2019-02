Közvetlen közelről továbbra sem lehet szemügyre venni a Samsung hajtogathatós telefonját, de egy holland oldal most megpróbálja pótolni ezt az élményt.

Nincs már sok hátra a Samsung újabb sajtóeseményéig, amely a hírek szerint nem csak a Galaxy S10 miatt fontos a dél-koreai gyártónak: úgy tudni, itt közelebbről is megmutatják összehajtható telefonjukat. Azt a mobil/táblagép hibridet, amelynek létezését ugyan hetek óta tudni, de mindeddig nagyon kevés dolgot árult el róla a Samsung.

Ezt a feladatot pótolandó a holland LetsGoDigital több koncepcióképet is készített a Galaxy F-ként (f, mint flexibilitás) elhíresült készülékről. A fotók tehát nem a konkrét terméket ábrázolják, csupán egy elképzelést, milyen lehet a titokzatos eszköz közelről. Ehhez a már megjelent, vagyis tudható/sejthető jellemzőket használható fel a lap. (Korábban egyébként videó is készült róla, szintén hasonló céllal. Illetve véletlenül a Samsung is kiadott egyet.)

© LetsGoDigital

© LetsGoDigital

© LetsGoDigital

A Galaxy F létezése hivatalosan csak néhány hete igazolódott be, a Samsung akkor az eszköz legfontosabb jellemzőjéről, az alkalmazott képernyőtechnológiáról is mondott néhány dolgot. Később, zárt körben, további információkat is megosztottak róla.

Bár a telefon megjelenése továbbra sem ismert, a dátum valószínűleg így is csak néhányak számára lesz piros betűs nap. A mobil ugyanis alapjáraton is elképesztően sokba kerülhet, a legdrágább, vagyis legjobb verzió viszont sokaknak megfizethetetlen kategória lesz. Az árazás bizonyos szempontból nem meglepő: ha igazak a pletykák, brutális erővel fog rendelkezni.

