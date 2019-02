Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevéssé hihető sztorit adott elő egy brit férfi a felborult autójához kiérkező rendőröknek.","shortLead":"Kevéssé hihető sztorit adott elő egy brit férfi a felborult autójához kiérkező rendőröknek.","id":"20190206_polip_baleset_anglia_sofor_felborult_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac40834-9bfa-4952-ae0f-ffad0a77ab9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_polip_baleset_anglia_sofor_felborult_auto","timestamp":"2019. február. 06. 17:52","title":"\"Egy polipot kerültem ki\" – ezzel védekezett a balesetező sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék az \"intellektuális fölény\", és bocsánatot kért az ennek ellenkezőjét állító kuratóriumi elnök, Varga István helyett. Szerinte látszik, hogy tényleg túl sok \"odaáti\" lapot olvasott Varga, aki helyett bocsánatot kért a valótlan kritikáért.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője szabályosan vigasztalja a kormányközeli orgánumok munkatársait azzal, hogy igenis övék...","id":"20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487bf6-64f8-40ab-b3a6-7e2932668eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kocsis_Mate_bocsanatot_kert_a_leminositett_jobboldali_mediamunkasoktol","timestamp":"2019. február. 05. 15:26","title":"Levélben vigasztalja a legagyizott jobboldali médiamunkásokat Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Az agyi anyagcsere-folyamatokat tekintve a nők általában négy évvel fiatalabbnak látszanak, mint a férfiak – ezt...","id":"20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd133b-d97e-4c20-a4d0-7cb0a496a06c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_noi_agy_oregszik_ferfi_agy","timestamp":"2019. február. 05. 12:29","title":"A nők fiatalabbnak tűnnek az agyi működésük alapján, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan elmondása szerint a Párbeszéddel közös listát szeretnének.","shortLead":"Tóth Bertalan elmondása szerint a Párbeszéddel közös listát szeretnének.","id":"20190206_Februar_16i_kongresszusan_dont_az_EPlistarol_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee992901-7691-46e2-b7f1-d5ba553ed6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd67603-3903-4500-bbc6-61664e9951ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Februar_16i_kongresszusan_dont_az_EPlistarol_az_MSZP","timestamp":"2019. február. 06. 13:32","title":"Február 16-i kongresszusán dönt az EP-listáról az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak a Momentum elnökségének tagja. Hajnal Miklós állítja, a párt transzparensen működik, nem történtek pénzügyi szabálytalanságok, de ezt majd az e célra létrehozott ellenőrző testület fogja kivizsgálni. \r

\r

","shortLead":"Sejtetések, csúsztatások alkotják a kormánymédia lejárató tényfeltárásának oroszlánrészét, mondja a hvg.hu-nak...","id":"20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3017511-50ce-45cc-a3ba-deb097090c84","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tokeletes_tolteny_a_propagandafegyverbe__a_Momentum_a_Figyelougyrol","timestamp":"2019. február. 05. 18:22","title":"„Tökéletes töltény a propagandafegyverbe” – a Momentum a Figyelő-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","shortLead":"Rogán Antal tolmácsolta a kegyvesztést később.","id":"20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67f0f2e-c429-49ee-be78-cb054e2cbdc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Elore_megkapta_a_kerdeseket_Varga_Istvan_akinek_az_interju_utan_tavoznia_kellett_a_fideszes_mediaholding_elerol","timestamp":"2019. február. 06. 09:00","title":"Előre megkaphatta a kérdéseket Varga István, akinek az interjú után távoznia kellett a fideszes médiaholding éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta a véleményét a magyar egészségügyről.","shortLead":"A nemzet csótányának nevezett énekes kórházba került, a térdét műtötték. Szuper ellátást kapott, rögvest el is mondta...","id":"20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52069c46-227b-40af-8b2c-2426e42c0c6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Nagy_Fero_azt_mondja_aki_meg_egyszer_hulyeseget_ir_a_magyar_egeszsegugyrol_azt_nyakon_vagja","timestamp":"2019. február. 06. 17:39","title":"Nagy Feró azt mondja, aki még egyszer „hülyeséget” ír a magyar egészségügyről, azt nyakon vágja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb5f5ce-de3e-4117-ae5a-d7bd0c6b6dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit egy más bántalmazással kapcsolatban fogták el, beismerte a tetteit. ","shortLead":"A férfit egy más bántalmazással kapcsolatban fogták el, beismerte a tetteit. ","id":"20190206_Tovabbi_noket_is_bantalmazott_a_ferfi_aki_megolt_egy_not_a_Nepligetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eb5f5ce-de3e-4117-ae5a-d7bd0c6b6dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ee40d6-7dc9-4793-9ffc-f5f786203213","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Tovabbi_noket_is_bantalmazott_a_ferfi_aki_megolt_egy_not_a_Nepligetben","timestamp":"2019. február. 06. 09:24","title":"Több nőt is megtámadott a férfi, aki megölt egy nőt a Népligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]