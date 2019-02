Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e4e7e45-a072-48c6-90d6-39e06d122062","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy ha már megépítettük, a lehető legtöbb rangos nemzetközi eseményt kell megrendezni a Duna Arénában – ez lesz a központi üzenet a nyári junior-úszóvébé kommunikációjában. A birtokunkba került, még nem nyilvános előterjesztésből úgy tűnik, az sportbüdzsét kezelő Emminek viszont nincs pénze az újabb világversenyre, ezért közpénzeket szeretnének átcsoportosítani. Kiadás lenne bőven: újra mobillelátót kell építeni, a nemzetközi úszószövetség \"színvonalas megnyitóünnepséget vár\", a FINA elöljáróinak pedig \"lehető legjobb elérhető szállás\" dukál.","shortLead":"Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy ha már megépítettük, a lehető legtöbb rangos nemzetközi eseményt kell megrendezni...","id":"20190208_Mert_Orban_Viktor_igy_akarja_nekifutunk_a_junior_FINAvebenek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e4e7e45-a072-48c6-90d6-39e06d122062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58edb58-77f3-455b-862e-3c522f317da4","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Mert_Orban_Viktor_igy_akarja_nekifutunk_a_junior_FINAvebenek_is","timestamp":"2019. február. 08. 06:30","title":"Mert Orbán Viktor így akarja: nyáron jön a junior FINA-úszóvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","shortLead":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","id":"20190207_rolls_royce_reuben_singh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6e1b1-597d-48a9-849b-24a09010a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_rolls_royce_reuben_singh","timestamp":"2019. február. 07. 16:58","title":"Hat Rolls-Royce-ot vett ez a milliárdos, mert hatféle színű turbánja van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e875b0-87bc-4fc0-83e2-43056da31521","c_author":"","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190208_cirkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96e875b0-87bc-4fc0-83e2-43056da31521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ebe60-4581-4f71-ab17-bb728aa9c295","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190208_cirkusz","timestamp":"2019. február. 08. 14:51","title":"A kitartás művészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","shortLead":"A Google első embere egyértelművé tette: a cége nem enged a Google Play Store-ból letöltött appok utáni részesedésből.","id":"20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f498bf-d8d6-4f2d-ad8a-c204245b1b57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_sundar_pichai_a_google_play_bevetel_megosztasarol_epic_games","timestamp":"2019. február. 07. 17:03","title":"A Google-t nem lehet zsarolni: marad a 30 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Rio de Janeiró-i fociklub utánpótlásképző központjának kollégiumában csaptak fel a lángok.","id":"20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf3b80c-f74c-45e4-9518-c3ee60fd3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e15a50a-a95d-4174-8470-8eb1ca5bb63a","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_flamengo_rio_de_janeiro_tuz_utanpotlas_kollegium_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 08. 12:52","title":"Kigyulladt a Flamengo akadémiája, tíz fiatal focista halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29866d95-d915-4038-b2f2-ecda11580ace","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Mucsi Zoltánja vagy Scherer Péterje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és lobbanékonyak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190208_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_11_Dora_Bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29866d95-d915-4038-b2f2-ecda11580ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f57eb33-6624-4a17-9240-da417d495676","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_11_Dora_Bela","timestamp":"2019. február. 08. 20:00","title":"Dóra Béla: Jó lenne, ha könnyebben lehetne levegőt venni ebben az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti képviselők elmennének a falig, egymilliárd forintot adnának az állami kórháznak úgy, hogy a város hitelt se vegyen fel. A költségvetést levették a napirendről, de azért az egymás heccelése nem maradt el.","shortLead":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti...","id":"20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c808e-6c56-414d-bdab-4f8a8193cbf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","timestamp":"2019. február. 08. 13:22","title":"Kapott egy hét haladékot a Fidesztől Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]