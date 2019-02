Az álhírekkel szembeni küzdelem eddig főleg politikai tartalmú írásokra koncentrált, most azonban kiderült: nem ez az egyetlen téma, ahol rengeteg ferdítés található. Egy tudóscsoport új vizsgálata szerint a Facebookon sok olyan, az orvostudománnyal és életmóddal kapcsolatos beszámoló is terjed, amelyek csupán kis részben közölnek igaz információt – többségük ugyanis félrefordításon vagy épp a tények meg nem értésén alapul.

A Fast Company által idézett beszámoló szerint egy, a hasonló hírek igazságtartalmát vizsgáló kutatócsoport nemrég átnézte a tavalyi év 100 legnépszerűbb (azaz legtöbbet lájkolt, legtöbbször megosztott) ilyen írását. Arra voltak kíváncsiak, hogy a külföldi hírportálok által közölt "szenzáció" között összesen hány igaz hír található.

[A Facebook tényleg csak 26 ismerősünk bejegyzéseit mutatja minden nap?]

Súlyos példaként a The Guardian egyik depresszióval foglalkozó anyagát hozták fel, amellyel több probléma is volt: egyrészt nagyon csalóka címmel jelent meg, másrészt kiderült, hogy a cikk valójában nem egy tudományos beszámoló részleteit idézte, hanem egy igen provokatív könyv nézeteit. Ez pedig a Health Feedback csapata szerint rendkívül ártalmas.

A top 10-es listába a tavalyi év egyik legnagyobb túlzása is bekerült, amely szerint a szalonna fogyasztása legalább olyan káros az egészségre, mint a dohányzás. Ezt a cikket 587 ezren osztották meg a Facebookon, ráadásul forrás vagy bármiféle tanulmány közlése nélkül. Hasonló életutat járt be az az írás is, ami a hagyma mint súlyos fülfertőzések "orvosilag is bizonyított" hatását fejtegette. Egy másik publikációban pedig a japán tésztalevest, a ráment hozták kapcsolatba az Alzheimer-kórral. Mondani sem kell: ez szintén nem igaz.

[Magyar álhíroldalak miatt került veszélybe az izomsorvadásos Noémi gyógyulása]

A Health Feedback szerint bár a Facebookon rengeteg ilyen álhír terjed, a valótlanságok mostanra, igaz, nem nagy számban, de a Twitterre és a Redditre is begyűrűztek. A Facebook ezen a téren azonban továbbra is egyeduralkodónak számít, ami a szakértők szerint annak köszönhető, hogy a barátok, barátnők vagy kollégák által (sokszor nem tudatosan) megosztott (ál)híreket nekik jobban elhisszük.

Abba viszont már bele sem gondolunk, hogy esetleg nem igaz, amit látunk.

Egy korábbi felmérés szerint a 65 évnél idősebbek terjesztik a legtöbb álhírt a Facebookon. Ha védekezni szeretne az ilyen írások ellen, tegyen próbát ezzel a böngészővel, amely azt is megmondja, ha propagandistákkal van dolga.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.