Minden jel arra mutat, hogy a Microsoft igen nagyot fog húzni a február végén kezdődő barcelonai Mobile World Congressen. Az esemény neve senkit ne tévesszen meg, a redmondi cég nem egy mobiltelefonnal rukkol majd elő, annál egy sokkal fontosabb dolgot húz majd elő a tarsolyból: a HoloLens 2-t.

Hétfőn Alex Kipman, a cég egyik fejlesztőmérnöke tett közzé egy videót a YouTube-on, ami annyira sejtelmes, hogy szinte semmi sem derül ki belőle. Kivéve a bemutató helyét és időpontját: Barcelona, 2019. 02. 24.

A Mashable szerint ugyanakkor több jel is arra mutat, hogy a HoloLens 2-ről van szó. Egyfelől Alex Kipman volt az, aki "feltalálta" a HoloLenst, másrészt pedig a videóhoz is azt írta, hogy rendkívül izgatott az esemény miatt – amin egyébként a Microsoft vezetője, Satya Nadella is ott lesz.

Emellett nem elhanyagolható tény, hogy a HoloLens 2016. márciusi debütálása óta nem érkezett még meg az utód, amiről 2017-ben egyébként kiderült, hogy mesterséges intelligenciával is felruházzák. A második generációs változat érkezéséről pedig már 2018 óta lehet pletykákat hallani.

A Microsoft egyébként 2015 januárjában mutatta be a HoloLens nevű csodaszemüvegét, amely a fizikai és a virtuális valóság összemosásával hozza létre a felhasználó számára a kiterjesztett valóságot. A cég nem kapkodta el a termék bevezetését: 2016 márciusára odáig sikerült eljutni, hogy a fejlesztők rendelhettek belőle. Az eszköz árát 3000 dollárra lőtték be, ami akkori árfolyamon is 870 ezer forintnak felelt meg.

2016 októbere óta már az átlagfelhasználók is rendelhetnek belőle, igaz, ezért igen magas összeget: 4529 fontot, vagyis nagyjából 1,6 millió forintot kell kifizetni.

Az eszközt jól lehet alkalmazni az iparban és a hadiiparban is, de még a vakok is látást kaphatnak vele.

