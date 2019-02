Elon Musk megint kitalált valamit: 1 000 000 műholdvevőt telepítene a Földre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d62752-9b28-4929-a395-5bee5a2c70ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai rendőrök egy erdőben találtak rá a férfira, végeztek vele.","shortLead":"A boszniai rendőrök egy erdőben találtak rá a férfira, végeztek vele.","id":"20190213_lelottek_a_rettegett_bosnyak_sorozatgyilkost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d62752-9b28-4929-a395-5bee5a2c70ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3c893f-10db-4fe5-8521-8848338d4de4","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_lelottek_a_rettegett_bosnyak_sorozatgyilkost","timestamp":"2019. február. 13. 08:48","title":"Lelőtték a rettegett bosnyák gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","shortLead":"Dörgedelmes feljegyzés részletezi, hogy az apáca a test örömeinek akart hódolni.","id":"20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c0e6c-5489-477a-ba2e-605d7832fcc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddc4637-12b9-4fb7-a0a9-b47c148bddb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190212_Egy_apaca_megrendezte_a_sajat_halalat_hogy_megszokhessen_a_zardabol","timestamp":"2019. február. 12. 14:27","title":"Egy apáca megrendezte a saját halálát, hogy megszökhessen a zárdából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb problémát az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jelenti.","shortLead":"A legnagyobb problémát az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés...","id":"20190212_Szigorubban_lepne_fel_a_ciganyellenesseggel_szemben_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c6427f-0d7c-4d50-b5f2-367b45f0d347","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Szigorubban_lepne_fel_a_ciganyellenesseggel_szemben_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. február. 12. 18:07","title":"Szigorúbban lépne fel a cigányellenességgel szemben az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két választási vereség elég volt ahhoz, hogy Orbán elköszönjön László Tamástól.","shortLead":"Két választási vereség elég volt ahhoz, hogy Orbán elköszönjön László Tamástól.","id":"20190213_Orban_levelben_rugta_ki_a_rakospalotai_Fidesz_elnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=629a6cb7-f10f-4b03-9d48-eef50da75566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fde74c-6716-4a7e-9395-d603904d402f","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Orban_levelben_rugta_ki_a_rakospalotai_Fidesz_elnoket","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Orbán levélben rúgta ki a rákospalotai Fidesz elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának lehetőségeit.\r

","shortLead":"Az EP-képviselők arra szólították fel a tagállamokat, hogy javítsák a kannabisz alapú gyógyszerek használatának...","id":"20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535c375d-a692-413e-8688-5597c3f7c4d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Az_Europai_Parlament_osztonozne_az_orvosi_kannabisz_hasznalatat","timestamp":"2019. február. 13. 20:58","title":"Az Európai Parlament ösztönözné az orvosi kannabisz használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az első lépés ahhoz, hogy megvédjük Európát a külső és a belső ellenségeitől, az az, hogy felismerjük a jelen fenyegetés nagyságát. A második lépés pedig az, hogy felébresszük és mozgósítsuk az alvó Európa-párti többséget: védjék meg az európai értékeket. Európát féltő publicisztikát közölt Soros György.","shortLead":"Az első lépés ahhoz, hogy megvédjük Európát a külső és a belső ellenségeitől, az az, hogy felismerjük a jelen...","id":"20190212_Soros_Ha_Europa_nem_ebred_fel_ugy_jar_mint_a_Szovjetunio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93c6350-fb13-4563-a7fc-66dac7380d00","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Soros_Ha_Europa_nem_ebred_fel_ugy_jar_mint_a_Szovjetunio","timestamp":"2019. február. 12. 05:30","title":"Soros: Ha Európa nem ébred fel, úgy jár, mint a Szovjetunió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pontosan úgy néz ki, mint egy leukémia kezelésére alkalmazott tabletta, de csak paracetamol van benne. ","shortLead":"Pontosan úgy néz ki, mint egy leukémia kezelésére alkalmazott tabletta, de csak paracetamol van benne. ","id":"20190212_Hamis_rakgyogyszerre_figyelmeztet_a_WHO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd27c16f-a32c-44d2-9d85-788bfafb6197","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Hamis_rakgyogyszerre_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2019. február. 12. 15:37","title":"Hamis rákgyógyszerre figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de az ügyben indított eljárásnak csak most lett vége. ","shortLead":"A 15 éves fiúk minden arra érkező járművet megdobtak, az egyiket el is találták. Az eset még tavaly történt, de...","id":"20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1bab4f3-8431-4cec-a503-63c3b4885129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4eb90-b5e8-4b6f-9638-28035ed53de0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_Kovekkel_dobalta_az_erkezo_autokat_ket_tini_egy_vasuti_atjarorol_Miskolcon","timestamp":"2019. február. 12. 10:55","title":"Kövekkel dobálta az érkező autókat két tini egy vasúti átjáróról Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]