Egész oldalas hirdetéseket tett közzé a Huawei vezető új-zélandi napilapokban. A reklám arra hívja fel a figyelmet, hogy a kínai cég ellehetetlenítése (5G technológiájának tiltása) az országban olyan, mintha a rögbiből kihagynánk Új-Zélandot (az új-zélandi rögbi-válogatottat, a szupersikeres All Blacks-et).

Új-Zéland fő távközlési szolgáltatója, a Spark letiltotta a Huawei berendezések használatát, miután az ország elhárítási hivatala jelentős nemzetbiztonsági kockázatnak ítélte ezen eszközöket. Új-Zélandon is attól félnek, hogy a Huawei kapcsolata a kínai kormánnyal kémkedéshez vezethet, amennyiben a kínai cég technológiáját használják.

Bár a hirdetés az első pillanatban ütősnek tűnhet, sokan úgy gondolják, hogy akár fordítva is elsülhet, hiszen nem biztos, hogy jó ötlet a hírbe hozott Huaweinek a világ egyik legeredményesebb sportcsapatához hasonlítania magát. Ráadásul az All Blacks (illetve a rögbi) szinte már intézménynek számít Új-Zélandon, miután nemcsak a sportvilágra, hanem az üzleti életre is óriási a befolyása.

