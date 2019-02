Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Így győzte le a Debrecen a Ferencvárost.","shortLead":"Így győzte le a Debrecen a Ferencvárost.","id":"20190216_bajnoksag_labdarugas_debrecen_ferencvaros_zsori_daniel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a28af-aa30-43f4-b9fb-cf5ad1ad3e0f","keywords":null,"link":"/sport/20190216_bajnoksag_labdarugas_debrecen_ferencvaros_zsori_daniel","timestamp":"2019. február. 16. 17:15","title":"Élete első NB I-es meccsén az év gólját lőtte Zsóri Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","shortLead":"A rapper Majkával is szeretné újra felvenni a kapcsolatot. ","id":"20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3b19ff-f06f-498c-a665-fa3aba665233","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Het_uj_dalt_irt_Curtis_az_elvonon","timestamp":"2019. február. 18. 07:12","title":"Hét új dalt írt Curtis az elvonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Miskolcon és Nyíregyházán a legrosszabb a helyzet.","id":"20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bf2904-dd79-4c71-b3e7-a8b309ff9fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe02cf9-8a3f-4bdf-8c91-2437c6aba410","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Megint_egeszsegtelen_a_levego","timestamp":"2019. február. 17. 11:29","title":"Megint egészségtelen a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok az eszkimó, kevés a fóka - tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","shortLead":"Sok az eszkimó, kevés a fóka - tartja a mondás, ami az elektromos autókra is tökéletesen alkalmazható. ","id":"20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded3f842-1241-4f1f-b402-42c426688251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4459ad1-f195-4382-992a-93e7000d5448","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_tobb_millio_villanyautora_alig_par_szazezer_tolto_jut","timestamp":"2019. február. 18. 10:21","title":"Több millió villanyautóra alig pár százezer töltő jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06065eee-7e89-409a-b4ab-331c83fb940b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket a nők, így nem ritka, hogy a negyvenes, vagy akár az ötvenes éveikbe lépő anyukáknak kisgyermekeik mellett kell megküzdeniük a változókor tüneteivel. Olyan édesanyával beszélgettünk, aki saját bőrén tapasztalta meg, milyen érzés egy alig pár éves gyerek mellett hadakozni a hőhullámokkal. ","shortLead":"Egyre későbbi életkorban vállalnak gyermeket a nők, így nem ritka, hogy a negyvenes, vagy akár az ötvenes éveikbe lépő...","id":"remifeminplus_20190208_A_szuloagyrol_egyenesen_a_menopauzaba_valtozokor_kisgyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06065eee-7e89-409a-b4ab-331c83fb940b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492d5b1-cd88-426e-a162-4a5a022ff8b6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190208_A_szuloagyrol_egyenesen_a_menopauzaba_valtozokor_kisgyermek","timestamp":"2019. február. 18. 07:14","title":"„A szülőágyról egyenesen a menopauzába érkeztem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ gleccserei 18 százalékkal kisebbek, mint korábban becsülték – ezt állapította meg egy új tanulmány, amelynek szerzői arra figyelmeztetnek, hogy ez érzékenyen érintheti a világ néhány nagy folyójának vízutánpótlását.","shortLead":"A világ gleccserei 18 százalékkal kisebbek, mint korábban becsülték – ezt állapította meg egy új tanulmány, amelynek...","id":"20190217_kisebb_gleccserek_vizkeszlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e32e71-749f-46e9-a3f8-7cd5c96615df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac1b5da-7716-4849-9996-20aa963800b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_kisebb_gleccserek_vizkeszlet","timestamp":"2019. február. 17. 08:03","title":"Benézték a tudósok, „nyugtalanítóan” kevesebb víz van a Földön, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN augusztus 28-31 között lesz a Tisza-parton.","shortLead":"Lassan tiszteletbeli hazánkfiainak lehetne nyilvánítani a brit zenekar tagjait. Ezúttal Szegeden tűnnek fel. A SZIN...","id":"20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd666700-8767-46d7-8e83-b21e1a50436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ed7e46-a6a6-4a39-a535-f8edc84eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Iden_sem_telik_el_az_ev_Prodigykoncert_nekul","timestamp":"2019. február. 18. 09:18","title":"Idén sem telik el az év Prodigy-koncert nékül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési megoldások szélesebb körű biztosítása, az ügyfelek számára kényelmes és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása, valamint a befizetések ellenőrzésének megkönnyítése - tudatta az Országos Bírósági Hivatal.\r

","shortLead":"Önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett az Országos Bírósági Hivatal, mely 2019. március 4-én indul. A cél...","id":"20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24850d8c-d66f-444f-b4fe-3c6cf4e2317a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9cf06b-ff12-42af-b399-4bec7e17c34d","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Egyszerubb_lesz_birosagi_illeteket_fizteni_marciustol","timestamp":"2019. február. 16. 14:30","title":"Egyszerűbb lesz bírósági illetéket fizetni márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]