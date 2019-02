Egyre nagyobb hullámokat ver a YouTube-ot érintő újabb botrány, amelynek középpontjában ismét fiatal feltöltők és videóik állnak: a platformon régóta problémát jelentő pedofilok ugyanis új módszer révén zaklatják a gyerekeket, és terjesztik az ártatlan felvételekből kiragadott részleteket.

A mostani ügy miatt nem csak a csemetéiket féltő szülők emelték fel a hangukat, a videók alatt feltűnt hirdetések üzemeltetői is aggódnak. Annyira, hogy több ismert világmárka, köztük a Nestlé és Disney is visszavonta reklámjait, de a The Guardian cikke szerint a népszerű videojátékot, a Fortnite-ot fejlesztő Epic Games is így tett.

A problémát Matt Watson youtuber fedezte fel, aki saját készítésű videójában világított rá, milyen új trükk alapján dolgoznak a platformra egyre nagyobb számban begyűrűző pedofilok. A gondot ráadásul nem úgy tűnik, mintha gyorsan sikerülne orvosolni, a módszer, illetve az időkoordináták beírogatása ugyanis nem ütközik a YouTube szabályzatába.

Egyébként nem ez az első, hasonló botránya a YouTube-nak, néhány éve a kereséseknél dolgozó algoritmus hibája miatt a platform mindenkinek pedofil vonatkozású tartalmakat ajánlott.

