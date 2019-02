Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1818f94e-9221-46db-9c72-e634c9e4036d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lakások közelében tároltak gyúlékony vegyszereket az óvárosban.","shortLead":"Lakások közelében tároltak gyúlékony vegyszereket az óvárosban.","id":"20190221_dakka_banglades_tuzvesz_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1818f94e-9221-46db-9c72-e634c9e4036d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9d9033-e632-48da-9969-013ba9b9f7d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_dakka_banglades_tuzvesz_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 21. 05:49","title":"Többtucatnyi halálos áldozata van a dakkai tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Filmalap döntőbizottsága viszont nagy valószínűséggel átalakul.","shortLead":"A Filmalap döntőbizottsága viszont nagy valószínűséggel átalakul.","id":"20190221_Andy_Vajnat_nehez_potolni_ugy_tunik_nincs_szukseg_uj_filmugyi_biztosra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391a11d-ccbe-4c62-8616-b178a663decd","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Andy_Vajnat_nehez_potolni_ugy_tunik_nincs_szukseg_uj_filmugyi_biztosra","timestamp":"2019. február. 21. 15:11","title":"Andy Vajnát nehéz pótolni: úgy tűnik, nincs szükség új filmügyi biztosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami az Indextől még felelőtlenség, a kormányoldali Magyar Nemzetnek már nem tilos: névvel, képpel közölt riportot a lap egy Venezuelából kimentett magyarral. Az akció részleteit is ismerteti az írás.\r

\r

","shortLead":"Ami az Indextől még felelőtlenség, a kormányoldali Magyar Nemzetnek már nem tilos: névvel, képpel közölt riportot a lap...","id":"20190222_Igy_ir_a_kormanyoldali_sajto_a_venezuelai_kimentett_magyarokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a24cbfad-35b5-4607-b3d6-09b345ca2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca6ba36-e90c-41a0-8ad8-78b23b6dbcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Igy_ir_a_kormanyoldali_sajto_a_venezuelai_kimentett_magyarokrol","timestamp":"2019. február. 22. 17:15","title":"Így ír a kormányoldali sajtó a venezuelai kimentett magyarokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Kúria a kormányhivatalnak adott igazat és kimondta, hogy az önkormányzat nem ítélhette meg, gyűlöletkeltő-e a plakát vagy sem. ","shortLead":"A Kúria a kormányhivatalnak adott igazat és kimondta, hogy az önkormányzat nem ítélhette meg, gyűlöletkeltő-e a plakát...","id":"20190221_Kuria_Torvenysertoen_szedtek_le_Kispesten_a_sorosozos_kormanyplakatokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186d0498-4b66-401c-b9fd-dbd41964990f","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Kuria_Torvenysertoen_szedtek_le_Kispesten_a_sorosozos_kormanyplakatokat","timestamp":"2019. február. 21. 21:18","title":"Kúria: Törvénysértően szedték le Kispesten a sorosozós kormányplakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe az irányba. Akad azonban a trendekkel nem igazán foglalkozó gyártó. ","shortLead":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe...","id":"20190222_batorsag_egy_autogyarto_amely_nemet_mond_a_divatterepjarokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd666bb-eee5-468c-89da-6c31dfeea738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_batorsag_egy_autogyarto_amely_nemet_mond_a_divatterepjarokra","timestamp":"2019. február. 22. 13:21","title":"Bátorság: Egy autógyártó, amely nemet mond a divatterepjárókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed a laposföld-elmélet.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed...","id":"20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b4f3d-1792-4090-b9c5-893f5e4bead4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","timestamp":"2019. február. 21. 08:03","title":"Nem érti, miért hiszik újabban olyan sokan, hogy lapos a Föld? Itt a magyarázat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat van az elme és a test között, segíthet észrevenni, amikor oda kell figyelnünk magunkra.","shortLead":"Betegnek lenni önmagában is stresszes, de a stressz is fokozhatja a megbetegedés esélyét. Ha tudjuk, milyen kapcsolat...","id":"20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc17818a-f9ae-4c50-a901-6496991e7c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e389ca8-b33c-45d6-9cb4-b77b96d27494","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190221_Hogyan_ne_betegedjunk_le_stresszes_idoszak_utan","timestamp":"2019. február. 21. 13:15","title":"Hogyan ne betegedjünk le stresszes időszak után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","shortLead":"Az új kilátó a fonyódi Panoráma sétányra kerül.","id":"20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba047803-2ab3-4462-bb63-aaa74044b2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbc08f4-c600-4113-be09-e306be66b599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Uj_a_Badacsonyra_nezo_kilato_epul_a_Balatonnal","timestamp":"2019. február. 21. 06:15","title":"Új, a Badacsonyra néző kilátó épül a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]