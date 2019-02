A Mozilla nyáron mutathatja be a Firefox Reality nevű böngésző HoloLens 2-re fejlesztett változatát, de azt ígérik, az első generációs HoloLensre is elérhető lesz.

Alig két hete, február közepén jelentette be a Microsoft, hogy több mint négy év várakozás után végre érkezik a csodaszemüvegként beharangozott HoloLens második generációs változata, a HoloLens 2. Az eszköz azonban nemcsak ebből a szempontból "újul meg", egy új böngésző is érkezik hozzá.

A Mozilla a napokban jelentette be – szinte elsőként a fejlesztők közül –, hogy szoftveresen is támogatni fogják a HoloLens 2-t. Mindez azt jelenti, hogy a cég azon dolgozik, hogy a Firefox Reality nevű böngészőt kifejezetten a kiterjesztett valósággal dolgozó szemüveg platformjára is elkészítsék. A HTC Vive, az Oculus Go és a Google Daydream számára már elérhető a böngésző VR-változata, így azt akár ki is lehet próbálni.

© Mozilla

A HoloLens 2 számára fejlesztett Firefox Reality prototípusa már elkészült, de a tervek szerint nemcsak ahhoz, hanem a HoloLens első változatához is lehet majd használni. A szoftvert a nyáron mutathatják majd be. Mindez azt jelenti, hogy onnantól kezdve már nem a Microsoft Edge lesz az egyetlen böngésző, amit el lehet érni a készülékre.

Eközben a Microsoft saját dolgozóival került összetűzésbe, mert szerintük a cég nem tech eszközt, hanem fegyvert fejleszt.

