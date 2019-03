Ahogy közeledik a március 26-i párizsi bemutató, minden bizonnyal úgy fog egyre több információ és fotó előkerülni a Huawei soron következő csúcsmobiljáró, a P30 Próról. Ezúttal két különböző helyen is ez a mobil tűnhetett fel, az egyik ráadásul nem máshonnan szivárgott ki, mint a Huawei-főnök Richard Yu kezéből. De nem ez az egyetlen furcsaság a dologban.

A SlashLeaks oldalán három fénykép is megjelent az állítólagos P30 Próról. Hogy valóban az van-e a képen, azt egyelőre nem lehet 100 százalékos bizonyossággal kijelenteni, ugyanakkor több jel is erre mutat. Az egyik ilyen, hogy a készülék tripla lencséi közül a négyszögletes alakú jelenti azt a technológiát, amit az Oppo is használ, hogy 10x-es zoomra legyen képes a mobil. Márpedig ha hihetünk annak, hogy a barcelonai Mobile World Congressről (MWC) is a hamarosan érkező csúcsmobillal lőtték ezeket a fotókat, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy a P30 Prót látjuk.

A három optika mellett, a vaku alatt egy negyedik is látható, ez minden bizonnyal az a time-of-flight érzékelő. A ToF kamera lényege, hogy az optika, a szenzor és az interfész mellett beépített fényforrást is tartalmaz, amelynek köszönhetően képes lesz a mélységgel és az intenzitással kapcsolatos információk feldolgozására. A technológiát előszeretettel alkalmazzák az iparban (is), ahol a gépi látáshoz, egész pontosan a 3D-s képalkotáshoz használják.

© SlashLeaks

© SlashLeaks

© SlashLeaks

A másik jelet, ami arra utal, hogy a fenti képeken a P30 Prót látjuk, azt magának a Huawei vezérigazgatójának, Richard Yunak köszönhetjük. Ő egy fotót tett közzé a Weibón, amin a kezében egy, a kamerák tekintetében ugyanolyan, vagy legalábbis nagyon hasonló mobilt láthatunk. Márpedig a Huawei-vezérről nehéz lenne elképzelni, hogy nem a csúcsmobilt használja.

© Weibo / Richard Yu

© Weibo / Richard Yu

Ami viszont ennél is érdekesebb, az az a kép, amit az MWC-n lőtt egy szemfüles fotós. A Huawei ismeretlen mobiljának hátlapján szintén három optika látszódik (plusz a ToF szenzor), ugyanakkor más elrendezésben, mint a fenti két esetben. A ToF szenzor és a vaku ugyanis a tripla kamera alá, nem pedig mellé került, így szemmel láthatóan nem ugyanarról a mobilról van szó.

Ha tippelnünk kellene, azt mondanánk, hogy az MWC-n feltűnt készülék a sima P30, míg a most előkerült fotókon már a P30 Pro látszódik.

