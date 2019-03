Kár volna még temetni a Windows 7-et (bár a Microsoft már nagyon szeretné), a felhasználók egyre inkább ragaszkodnak hozzá. Ez is meglepetés, mint ahogyan az is, hogy a Microsoft Edge-ről sem akarnak egyelőre lemondani.

2020 januárjában a Microsoft megszünteti a Windows 7 támogatását, azaz nem ad ki több frissítést hozzá, csak ha fizetnek érte. Ez egyértelműen arra utal, hogy már maga mögött szeretné hagyni ezt rendszert, azonban ez cseppet sem lesz egyszerű, ugyanis a felhasználók ragaszkodnak ehhez a valóban stabil operációs rendszerhez. Olyannyira, hogy februárban – a NetMarketShare mérései szerint – nemhogy csökkent vagy stagnált volna, hanem egyenesen növekedett a Windows 7 piaci részesedése, megközelítve a Windows 10-ét.

Ez utóbbi jelenleg a vezető asztali operációs rendszer (40,3 százalékos piaci részesedéssel), a Windows 7-é pedig a piac 38,41 százaléka. Ráadásul a Windows 10 a januári 40,9 százalékról esett vissza, a Windows 7 pedig 37,19 százalékról javított.

Igazán kellemetlen tény ez a Windows 10-et favorizáló Microsoft számára, és csak fokozza azt a frusztrációt, ami abból adódik, hogy meglehetősen sok a hiba a Windows 10 októberi frissítésében (1809-es verzió), nem véletlenül érkeznek folyamatosan a javítások. Ez a tény pedig nemigen növeli a kedvet a Windows 7-ről Windows 10-re váltáshoz.

Érdekesen alakul a böngészők piaca is a NetMarketShare szerint. A Google Chrome továbbra is magasan az élen áll (66,89 százalék), de esett egy kicsit január óta (67,29 százalék), és csökkent a Mozilla Firefox részesedése is, most 9,39 százalékon áll. A Microsoft Edge viszont emelkedett, a januári 4,61 százalékról 4,79 százalékra, annak ellenére, hogy a Microsoft bejelentette, egészen új alapokra helyezi a böngészőt. Az Internet Explorer részesedése 6,69 százalék.

A Microsoft 2019 első hónapjaira ígérte a Chromium alapú Microsoft Edge első előnézeti verzióját, de ez valószínűleg kitolódik a cég májusi Build fejlesztői konferenciájára. A Windows 10 következő nagy update-je, az áprilisi frissítés (19H1) még a korábbi EdgeHTML motoron alapuló böngészőt tartalmazza.

