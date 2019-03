Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje autókaravánokba szervezik.","shortLead":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje...","id":"20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7329622f-abae-4e15-abb1-98daf070252c","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","timestamp":"2019. március. 11. 08:27","title":"Tizenkilenc utast raboltak el Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most az elnök közölte, hogy törvényes úton jutott a lánya lakáshoz. Ráadásul ebben őt fideszes képviselők is támogatták, akik most elővették a korábbi ügyet, hogy ellenfelüket eláztassák. Azt azért elismerte, hogy hibázott.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lakásügyével támadta Márki-Zay Pétert a helyi Fidesz. Most...","id":"20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff6bdc2-68c6-4013-aa71-2335b49c6bb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Kavargo_lakasugy_MarkiZay_Peter_varosaban_a_lanyanak_lakast_intezo_kepviselo_elismerte_hogy_hibazott","timestamp":"2019. március. 11. 17:25","title":"Hódmezővásárhelyi lakásügy: Márki-Zay Pétert támadták, a Lakásügyi Tanács elnöke elismerte, hogy hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a42e81d-deeb-408a-b6ab-80fdd02d63a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok új funkcióval bővült a Skype telepítés nélkül, böngészőben futtatható változata.","shortLead":"Sok új funkcióval bővült a Skype telepítés nélkül, böngészőben futtatható változata.","id":"20190312_skype_bongeszo_videotelefonalas_skype_for_web","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a42e81d-deeb-408a-b6ab-80fdd02d63a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8629c66-30b1-4915-9311-f6df1e7380af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_skype_bongeszo_videotelefonalas_skype_for_web","timestamp":"2019. március. 12. 09:03","title":"Akkor is használhatja a Skype új funkcióit, ha letörli a programot a gépéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","shortLead":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","id":"20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a00f21-c216-4243-8056-516286549d34","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","timestamp":"2019. március. 11. 18:34","title":"Visszafordult az utasszállító, mert egy utas a reptéren hagyta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök londoni hivatalának szóvivője elismerte, hogy az EU-val tartott megbeszélések zsákutcába jutottak.","shortLead":"A brit miniszterelnök londoni hivatalának szóvivője elismerte, hogy az EU-val tartott megbeszélések zsákutcába jutottak.","id":"20190311_Theresa_May_meg_utoljara_Strasbourgban_menti_a_menthetot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1b4cdb-0a28-4627-a629-7ef83ba3ffc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Theresa_May_meg_utoljara_Strasbourgban_menti_a_menthetot","timestamp":"2019. március. 11. 15:22","title":"Theresa May még utoljára Strasbourgban menti a menthetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a 2+2 üléses sportkupé és majd a roadster, amelyet a kezdetektől fogva nálunk szereltek össze.","id":"20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22daf2bb-c399-4c44-9f44-748d78c53cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ebc14a-6725-4cab-8d70-6dd4f2be113b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_audi_tt_gyor_sportkupe","timestamp":"2019. március. 11. 12:14","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy elköszön a győri Audi TT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak Hollandiában, a groningeni árapálysíkságon és a part menti szigeteken - közölték holland tudósok. ","shortLead":"Az Északi-tengeren január elejént történt konténerhajó-baleset után 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz csak...","id":"20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abec4479-2156-4350-bb23-a78aca8573f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Teherhajobaleset_24_millio_muanyagdarabot_mosott_partra_a_viz","timestamp":"2019. március. 10. 18:14","title":"Teherhajó-baleset: 24 millió műanyagdarabot mosott partra a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen átalakítja a világ legnagyobb autógyártó szövetségének szervezeti felépítését.","shortLead":"A japán Nissan Motors és a francia Renault és az ide tartozó Mitsubishi vezetősége bejelentette, hogy teljesen...","id":"20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783de9cc-852e-4454-bad4-a0e7cc741cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fb6fc7-6e3c-4aaa-9432-1804f0027c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_renault_nissa_szovetseg_carlos_ghosn_mitsubishi","timestamp":"2019. március. 12. 11:55","title":"Kitalálták, hogyan működjön tovább a Renault–Nissan-szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]