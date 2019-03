Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","shortLead":"Az utcán érte baleset, a siófoki kórházban ápolják. Hétfőn viszont már ismét munkába állna.","id":"20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55894968-16ec-4706-a548-e26f348c3178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e00e46-74b8-45ce-b122-bed69cfb4cab","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Korhazba_kerult_Marsi_Aniko","timestamp":"2019. március. 20. 09:10","title":"Kórházba került Marsi Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","shortLead":"A Mediterranea nevű olasz civilszervezet járműve 48 menekülttel a fedélzetén érkezett az olasz szigetre. ","id":"20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4052ef91-dcb8-42b8-a25c-18783c3c097f","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Engedely_nelkul_kotott_ki_Lampedusan_egy_mentohajo_a_hatosagok_lefoglaltak","timestamp":"2019. március. 19. 20:52","title":"Engedély nélkül kötött ki Lampedusán egy mentőhajó, a hatóságok lefoglalták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is, milyen processzor kerül a mobilba.","shortLead":"Újabb fotók kerültek ki a netre a március 26-án érkező Huawei P30 és P30 Pro készülékekről, de megerősítették azt is...","id":"20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d89c122e-0428-4775-8845-273aa73a33f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936ad57f-c793-436c-b148-c582cb58332e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_huawei_p30_pro_milyen_szinekben_kaphato_okostelefon_android_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. március. 21. 13:33","title":"Lesz miből választani: ilyen színekben érkezik a Huawei P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0532a54a-ebc5-488c-826d-3b8591e3a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group leginnovatívabb cégeket rangsoroló listáján. A vállalat rögtön a harmadik helyre csúszott vissza, mivel az Amazon is megelőzte.","shortLead":"Tizenhárom évi folyamatos vezetés után a Google leszorította az Apple-t az élről a Boston Consulting Group...","id":"20190321_leginnovativabb_vallalatok_bcg_top_50_alphabet_google_amazon_apple","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0532a54a-ebc5-488c-826d-3b8591e3a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17436f06-e2d3-4c46-8b00-8e81d039683a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_leginnovativabb_vallalatok_bcg_top_50_alphabet_google_amazon_apple","timestamp":"2019. március. 21. 12:33","title":"13 év után már nem az Apple a leginnovatívabb vállalat, ketten is maguk mögé utasították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","shortLead":"Elküldte az erről szóló levelet a brit miniszterelnök. Brüsszelnek nem tetszik az ötlet.","id":"20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10dccaea-f62e-4901-8380-8206965c4c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e80ed00-fd42-40d1-bc52-16888e2cb5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Junius_30ig_kert_halasztast_a_Brexitre_Theresa_May","timestamp":"2019. március. 20. 13:28","title":"Június 30-ig kért halasztást a Brexitre Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","shortLead":"A munkahelyük raktárát csapolták meg. Most lett vége a nyomozásnak.","id":"20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2711e-4d81-487f-97c4-541dcf9ae34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da27b0ab-38d0-45c6-a27c-88bbece89550","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Felmillio_forint_ertekben_lopott_kozmetikai_termekeket_ket_no_Budapesten","timestamp":"2019. március. 20. 13:04","title":"Félmillió forint értékben lopott kozmetikai termékeket két nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]