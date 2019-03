Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3236b5b-dd5c-4c62-8241-2fadf7a95f32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pizzéria elől vitték el az autót, benne volt a kulcs.","shortLead":"Egy pizzéria elől vitték el az autót, benne volt a kulcs.","id":"20190322_Bedrogozva_loptak_autot_a_vaci_fiatalok_aztan_arokba_borultak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3236b5b-dd5c-4c62-8241-2fadf7a95f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b5f958-7852-45e2-b6fe-a5c168f20d42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_Bedrogozva_loptak_autot_a_vaci_fiatalok_aztan_arokba_borultak","timestamp":"2019. március. 22. 21:54","title":"Bedrogozva loptak autót a váci fiatalok, aztán árokba borultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között \"fogható\" a Stadián.","shortLead":"Miután ismertette a platformmal kapcsolatos tudnivalókat, azt is elárulta a Google, melyik játék lesz az elsők között...","id":"20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0d183c-8718-4834-b92b-f4eebd082b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fae65f5-b572-4db5-92f2-85c6b04a25dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_google_stadia_doom_eternal_videojatek_streameles","timestamp":"2019. március. 21. 18:33","title":"Az új Doom lesz az első játék a Google csodarendszerén, amivel hadat üzentek a konzoloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","shortLead":"Weber szerint világos volt a Néppárt döntése, de ezt mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja. ","id":"20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da17653-c0c7-46f8-ac51-49311e884c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8f5ff9-826d-4e94-b6bd-a63593a83e37","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Weber_Nem_tudom_befolyasolni_hogy_ki_hogyan_kommunikalja_a_dontesunket","timestamp":"2019. március. 22. 07:01","title":"Weber: Nem tudom befolyásolni, hogy ki hogyan kommunikálja a döntésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy szülinapi torta.","shortLead":"Ez nem egy szülinapi torta.","id":"20190322_autotuz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad61d9-3aef-423b-86f7-083272b45e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_autotuz_video","timestamp":"2019. március. 22. 17:41","title":"Ha kigyullad a kocsid, ne taposs a gázra, a menetszél nem fogja elfújni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy teljesítménye alapján körülbelül hova helyezhető el a cég új ultragyors töltője.","shortLead":"Vázoljuk, hogy teljesítménye alapján körülbelül hova helyezhető el a cég új ultragyors töltője.","id":"20190322_mennyire_gyors_a_mol_elso_villamtoltoje_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5abc35-ef17-43e9-8cb5-c87624716173","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_mennyire_gyors_a_mol_elso_villamtoltoje_elektromos_auto","timestamp":"2019. március. 22. 11:21","title":"Mennyire gyors a Mol első szuper villámtöltője?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122e3952-a35e-4c53-9d96-955f44851547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel kéttucatnyi, halálos áldozatot követelő eset mellett,a súlyos sérüléses balesetek számában is messze vezet Magyarország legveszélyesebb útja.","shortLead":"A közel kéttucatnyi, halálos áldozatot követelő eset mellett,a súlyos sérüléses balesetek számában is messze vezet...","id":"20190322_baleseti_statisztika_magyarorszag_kozutak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122e3952-a35e-4c53-9d96-955f44851547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cb95e6-947f-4736-bcc9-8c82333b0753","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_baleseti_statisztika_magyarorszag_kozutak","timestamp":"2019. március. 22. 09:03","title":"Íme a 4-es út rettenetes statisztikái: 22 halálos és 55 súlyos baleset egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerika nem engedte el a szankciókat.","shortLead":"Amerika nem engedte el a szankciókat.","id":"20190322_EszakKorea_megint_megsertodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53a3e2d-1fb0-49ba-999b-8db2b093f048","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_EszakKorea_megint_megsertodott","timestamp":"2019. március. 22. 09:56","title":"Észak-Korea megint megsértődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP kémkedésétől nem tartanak.","shortLead":"A KDNP kémkedésétől nem tartanak.","id":"20190322_Nem_tudjak_meg_a_Neppartban_levaltjake_Szajert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632df277-0177-4825-bdf3-8d5353ecd7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Nem_tudjak_meg_a_Neppartban_levaltjake_Szajert","timestamp":"2019. március. 22. 12:43","title":"Nem tudják még a Néppártban, leváltják-e Szájert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]