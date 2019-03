Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék bírói tanácsa jogerős végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra bocsátását.\r

","shortLead":"A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék bírói tanácsa jogerős végzésével mellőzte Magda Marinko feltételes szabadságra...","id":"20190322_magda_marinko_felteteles_szabadsagra_bocsatas_elutasitas_jogeros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d42d3f1-4702-4dfe-9e71-0db079c1c187","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_magda_marinko_felteteles_szabadsagra_bocsatas_elutasitas_jogeros","timestamp":"2019. március. 22. 14:24","title":"Jogerős: nem engedik el Magda Marinkót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","shortLead":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","id":"20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3941346-8017-4705-a8f5-0eda0486787a","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Evakuálják a lakosságot, leállítják a forgalmat a Budafokon talált óriásbombák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc28b566-78c7-4dac-beda-0fe33e8238ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó leleplezte az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisának szánt legújabb modelljét. ","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó leleplezte az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisának szánt legújabb modelljét. ","id":"20190322_hivatalos_itt_a_porsche_cayenne_coupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc28b566-78c7-4dac-beda-0fe33e8238ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a8a97e-fec3-4fdf-8a72-1d1911a85326","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_hivatalos_itt_a_porsche_cayenne_coupe","timestamp":"2019. március. 22. 08:21","title":"Hivatalos: itt a Porsche Cayenne Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0784578a-5732-495b-b2bf-d6465a09e31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A New York Kávéház séfjéhez köthető cégekkel kötött előszerződést az Országgyűlés Hivatala a Kossuth tér 6. alatti étteremre. ","shortLead":"A New York Kávéház séfjéhez köthető cégekkel kötött előszerződést az Országgyűlés Hivatala a Kossuth tér 6. alatti...","id":"20190322_Sztarsef_nyithat_ettermet_a_parlament_uj_irodahazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0784578a-5732-495b-b2bf-d6465a09e31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ac4b82-2f3d-41e5-81fd-ac311238b8ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Sztarsef_nyithat_ettermet_a_parlament_uj_irodahazaban","timestamp":"2019. március. 22. 11:23","title":"Sztárséf nyithat éttermet a parlament új irodaházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","shortLead":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","id":"20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cfcbca-8919-464f-872b-b138b67a2570","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","timestamp":"2019. március. 21. 19:43","title":"Megerősítette a kormányhivatal: védettség alatt álló erdőt irtottak ki a Balaton-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aláírók követelik, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja.","shortLead":"Az aláírók követelik, hogy Nagy-Britannia maradjon az Európai Unió tagja.","id":"20190321_Brexit_Tobb_mint_egymillio_alairas_gyult_ossze_a_kilepes_leallitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d6890-3eda-455b-898a-49d37f2276f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc133f0-ca7c-4952-9493-64bcbe9945c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Brexit_Tobb_mint_egymillio_alairas_gyult_ossze_a_kilepes_leallitasara","timestamp":"2019. március. 21. 20:44","title":"Brexit: Több mint egymillió aláírás gyűlt össze a kilépés leállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet egy nappal a bejegyzése után talált meg az MSZP egy 35 milliós megbízással. Annyira mondjuk nem kellett keresnie: az ügyvezetője régi MSZP-s háttérember, a tulajdonosa pedig a szocialisták egyik alapítványa. ","shortLead":"Kevés vállalkozás mondhat magáénak akkora szerencsét, mint Szociális Demokráciáért Intézet Nonprofit Kft., amelyet...","id":"20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79b696-1a16-4293-b1ce-46424a99378f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Egy_napja_bejegyzett_MSZPs_tulajdonu_kfttol_rendelt_35_millioert_elemzeseket_az_MSZP","timestamp":"2019. március. 21. 15:54","title":"Egy napja bejegyzett, MSZP-s tulajdonú kft.-től rendelt 35 millióért elemzéseket az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Setét Jenő szerint Győzike „a cigány atom, ami pusztít”.","shortLead":"Setét Jenő szerint Győzike „a cigány atom, ami pusztít”.","id":"20190321_Kiborult_Gyozike_musoran_egy_roma_polgarjogi_aktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd04378-d529-4319-9f47-e2cfcce02189","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Kiborult_Gyozike_musoran_egy_roma_polgarjogi_aktivista","timestamp":"2019. március. 21. 15:07","title":"Kiborult Győzike műsorán egy roma polgárjogi aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]