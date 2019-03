A tavaly szeptemberi berlini technológiai szakkiállításon, az IFA 2018-on mutatta be a Huawei a 7 nm-es gyártástechnológiával készült Kirin 980 lapkakészletet (először használták mobil chipnél ezt a technológiát). Az áramkör a Huawei Mate 20-ban mutatkozott be, és benne lesz a napokon belül bemutatkozó Huawei P30-ban is. Igen erős chipsetről van szó, azonban a Huawei nem áll meg itt, folytatja az erőfeszítéseit olyan kihívók ellenében, mint a Snapdragon 855, az Exynos 9820, no meg az Apple jövőbeli processzora.

A legújabb értesülések szerint még az első félévben, de legkésőbb nyáron megérkezhet az utód, a Kirin 985 lapkakészlet, amelyet ugyancsak a tajvani TSMC gyárt majd. Ezt az áramkört is 7 nm-es technológiával készítik majd, azonban ezúttal már EUV (extreme ultraviolet litography, extrém ultraibolya fénnyel történő félvezetőgyártás) technológia bevonásával.

© Huawei

Ez a technológia 13,5 nm hullámhosszúságú fényt használ a szilícium ostyán lévő tranzisztorok és egyéb komponensek kimarásához, pontosabbá téve a tranzisztorok elhelyezését (milliárdnyi tranzisztorról van szó). Emellett a tranzisztorok sűrűsége 20 százalékkal növelhető a chipen, így az áramkör nagyobb teljesítményű lesz, de kevesebbet fog fogyasztani.

Mint említettük, a Kirin 985 még 7 nm-es technológiával készül, azonban az EUV igazából a következő generációnál (5 nm-es technológia) mutathatja meg tudását. Ha minden a tervek szerint halad, akkor az új lapkakészlet akár az első félévben piacra kerülhet. Ahhoz ugyan már későn, hogy a Huawei P30 sorozatba bekerüljön, így várhatóan a Huawei Mate 30 családnál fog bemutatkozni.

