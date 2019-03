Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd535ca3-a75f-45ab-8ba5-773a0385950d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Weigert Miklós irányítja az óriási projektet.","shortLead":"Weigert Miklós irányítja az óriási projektet.","id":"20190327_Magyar_rendezovel_keszult_a_Disney_legujabb_101_kiskutyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd535ca3-a75f-45ab-8ba5-773a0385950d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d76072-6062-4f01-89e2-3b5f5edf4caa","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Magyar_rendezovel_keszult_a_Disney_legujabb_101_kiskutyaja","timestamp":"2019. március. 27. 09:50","title":"Magyar rendezővel készült a Disney legújabb 101 kiskutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","shortLead":"Egy autófeltörés vezetett a Zalaapáti környékén feltárt avar kori lovastemetkezés feltárásához. ","id":"20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75bd0773-e0f9-4828-926c-7c1858431419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38654b80-bd0f-43d2-b100-27c0591af869","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_avar_kori_sir_feltaras_lovastemetkezes_regeszet_zalaapati","timestamp":"2019. március. 26. 14:03","title":"Ripityára törte a combcsontját az az avar kori lovas, akinek most mutatták be a sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","shortLead":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","id":"20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100452ef-886a-44ac-9027-a6fa0ba5ca9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. március. 27. 09:47","title":"Ezek a zabkásák a legjobbak a Nébih szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És azt is beismerte, ez kínos neki, hiszen a mutyi egyik résztvevőjével pártja politikai szövetségben áll. Valamint azt is, hogy ebben az ügyben meg van kötve a keze.\r

\r

","shortLead":"És azt is beismerte, ez kínos neki, hiszen a mutyi egyik résztvevőjével pártja politikai szövetségben áll. Valamint azt...","id":"20190327_Karacsony_Gergely_beismerte_ketparti_parkolasi_mutyi_megy_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95021d64-ba2a-4a03-a9c4-e3c8464010b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Karacsony_Gergely_beismerte_ketparti_parkolasi_mutyi_megy_Zugloban","timestamp":"2019. március. 27. 08:57","title":"Karácsony Gergely beismerte, kétpárti parkolási mutyi megy Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 318-at is átlépte a forint-euró árfolyam.","shortLead":"A 318-at is átlépte a forint-euró árfolyam.","id":"20190326_Rallyzik_a_forint_a_jegybank_dontese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71662c46-32f6-47bb-88f4-1ab223259fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Rallyzik_a_forint_a_jegybank_dontese_utan","timestamp":"2019. március. 26. 15:24","title":"Ralizik a forint a jegybank döntése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István EP-képviselő írásbeli kérdésére válaszolt Marianne Thyssen EU-biztos. ","shortLead":"Ujhelyi István EP-képviselő írásbeli kérdésére válaszolt Marianne Thyssen EU-biztos. ","id":"20190327_Brusszel_is_aggodik_a_magyar_hajlektalanok_kriminalizacioja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ed495f-ebf1-4538-85d5-f1e36361753a","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Brusszel_is_aggodik_a_magyar_hajlektalanok_kriminalizacioja_miatt","timestamp":"2019. március. 27. 16:55","title":"Brüsszel is aggódik a magyar hajléktalantörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","shortLead":"A 27 éves nő részletes beismerő vallomást tett a bécsi gyilkosságról és áldozata hazahozataláról. ","id":"20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df80f6b3-d2ae-46e4-8f68-3b3bc4b87a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58431fdc-b4b2-4f2d-b396-5dddb86a9e04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_telekocsi_jaszladany_feldarabolt_holttest_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. március. 27. 17:31","title":"Telekocsival szállította haza feldarabolt áldozatát egy jászladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","shortLead":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","id":"20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb350e-0bb6-415f-8dbd-7faa226d1732","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","timestamp":"2019. március. 27. 12:59","title":"130 oldalas magyarázatot küld a kormány a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]