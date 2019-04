Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be8a4c1a-3b6c-45c2-9161-9f4ddcca7579","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 2500 évesnek becsült sírhely feltárásakor régészek épen megmaradt tojásokra bukkantak egy cserépkorsóban a Kína keleti partjainál fekvő Csiangszu tartományban – adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Egy 2500 évesnek becsült sírhely feltárásakor régészek épen megmaradt tojásokra bukkantak egy cserépkorsóban a Kína...","id":"20190331_2500_eves_tojasok_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8a4c1a-3b6c-45c2-9161-9f4ddcca7579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafac7a-5940-4170-9cf1-500270ea54e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_2500_eves_tojasok_kina","timestamp":"2019. március. 31. 19:33","title":"2500 éves ép tojásokat találtak egy kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","shortLead":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","id":"20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d00ef-7d6b-4555-9789-256435bb1f9a","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","timestamp":"2019. március. 31. 21:05","title":"Gólzápor: 7-4 lett a Vasas-Vác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat a növekedés.","shortLead":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat...","id":"20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60441be-e6ca-4ca0-80ee-e83f15208b7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","timestamp":"2019. április. 01. 13:20","title":"Fél éve nem adtak el annyi lakást, mint márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab6522d-85ff-4f0d-8402-7f086370d192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az utolsó majd kapcsolja le a villanyt\" – ez a fordulat ugrik be arról a fotóról, amit az átalakuló Hír Tv csoportos létszámleépítéssel elküldött kollégái készítettek hétfő délelőtt.","shortLead":"\"Az utolsó majd kapcsolja le a villanyt\" – ez a fordulat ugrik be arról a fotóról, amit az átalakuló Hír Tv csoportos...","id":"20190401_Foto_igy_kapcsolta_le_az_utolso_a_villanyt_a_Hir_Tvben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ab6522d-85ff-4f0d-8402-7f086370d192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec15d9-0ab6-4f63-87c2-951caf6c3385","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Foto_igy_kapcsolta_le_az_utolso_a_villanyt_a_Hir_Tvben","timestamp":"2019. április. 01. 11:11","title":"Búcsúfotó: így kapcsolta le az utolsó a villanyt a Hír Tv-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e795691-a7b9-449c-9dc3-23d9cd390563","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több katonát küldünk a nemzetközi missziókba, a fejlesztések is ezt a célt szolgálják.","shortLead":"Több katonát küldünk a nemzetközi missziókba, a fejlesztések is ezt a célt szolgálják.","id":"20190330_Benko_Tibor_Magyarorszag_noveli_bekefenntarto_szerepvallalasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e795691-a7b9-449c-9dc3-23d9cd390563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f714676-c896-48f2-9801-117423df3b2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Benko_Tibor_Magyarorszag_noveli_bekefenntarto_szerepvallalasat","timestamp":"2019. március. 30. 21:18","title":"Benkő Tibor: Magyarország növeli békefenntartó szerepvállalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail április 1-jén ünnepli indulásának 15. évordulóját, a fejlesztők pedig néhány hasznos funkcióval készültek a jeles napra.","shortLead":"A Gmail április 1-jén ünnepli indulásának 15. évordulóját, a fejlesztők pedig néhány hasznos funkcióval készültek...","id":"20190401_gmail_levelezes_email_idozitett_email_kuldese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f999fcd7-a19f-4e74-a263-7bd30b5967bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gmail_levelezes_email_idozitett_email_kuldese","timestamp":"2019. április. 01. 13:33","title":"Álomfunkció jött a Gmailbe, mostantól máshogy is küldhet e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Katasztrófavédelem végzi a szerencsétlenül járt állatok kiszabadítását.","shortLead":"A Katasztrófavédelem végzi a szerencsétlenül járt állatok kiszabadítását.","id":"20190401_Oldalara_borult_egy_sertesszallito_kamion_Kaposvarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5557a4-2759-4ed3-bcab-3cc225e34fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Oldalara_borult_egy_sertesszallito_kamion_Kaposvarnal","timestamp":"2019. április. 01. 11:24","title":"Oldalára borult egy sertésszállító kamion Kaposvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baccc458-3db0-46fe-b7e6-4396a0d84ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"10 évnyi változás nemcsak az emberen látszik meg, hanem a mobilokon is. Az egykor csúcskészülékeknek szánt eszközök ma már elavultnak számítanak, de csak akkor látni, mennyit fejlődött a mobilipar egy évtized alatt, ha egymás mellé tesszük a készülékeket.","shortLead":"10 évnyi változás nemcsak az emberen látszik meg, hanem a mobilokon is. Az egykor csúcskészülékeknek szánt eszközök ma...","id":"20190330_10_eves_kihivas_10_years_challenge_okostelefonok_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baccc458-3db0-46fe-b7e6-4396a0d84ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a044096-aa32-44d6-8ac8-fd35f535d6bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_10_eves_kihivas_10_years_challenge_okostelefonok_mobil","timestamp":"2019. március. 30. 16:03","title":"Előtte/utána: hihetetlen, mennyire megváltoztak 10 év alatt a mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]