[{"available":true,"c_guid":"3631c00b-2250-4000-9d29-313c31bd2ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbűnözők aktívan használják a népszerű tévésorozatok új epizódjait rosszindulatú programok terjesztésére. A Trónok harca, a The Walking Dead és A zöld íjász részei voltak a legnépszerűbbek a támadók körében, derült ki a Kaspersky Lab új kutatásából.","shortLead":"A kiberbűnözők aktívan használják a népszerű tévésorozatok új epizódjait rosszindulatú programok terjesztésére...","id":"20190401_kaspersky_lab_teve_sorozatok_letoltes_torrent_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3631c00b-2250-4000-9d29-313c31bd2ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3496f3-a97f-45aa-9994-d28e3b139c92","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_kaspersky_lab_teve_sorozatok_letoltes_torrent_virusok","timestamp":"2019. április. 01. 14:03","title":"Most vigyázzon: amikor letölt egy sorozatot a netről, kellemetlen vírus is jöhet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az MTI-vel.","shortLead":"Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol...","id":"20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288246e0-ef21-4ccd-8cb0-c08fe51d71ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190401_Az_onkormanyzat_fizeti_Hevizen_hogy_a_szobakiadoknal_legyen_wifi","timestamp":"2019. április. 01. 16:03","title":"Az önkormányzat fizeti Hévízen, hogy a szobakiadóknál legyen wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szerencsés nyertes 1 688 365 935 forintot vihet haza.","shortLead":"A szerencsés nyertes 1 688 365 935 forintot vihet haza.","id":"20190331_Elvittek_a_hatos_lotto_masfel_milliardos_fonyeremenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c77d14-1f3d-4023-9ed0-9ca7fb4a9054","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Elvittek_a_hatos_lotto_masfel_milliardos_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 31. 17:01","title":"Elvitték a hatos lottó másfél milliárdos főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos esőzés tovább várat magára.","shortLead":"Az országos esőzés tovább várat magára.","id":"20190402_Kitart_a_kellemes_tavaszi_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6306d1-f411-45f8-8dee-1b46ffda81f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Kitart_a_kellemes_tavaszi_ido","timestamp":"2019. április. 02. 05:09","title":"Kitart a kellemes, tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely miatt a társaságra 12,5 millió forintos bírságot szabtak ki. A magentás cég közleményben reagált. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint jogsértő módon hirdette az iPhone 7-et egy 2017-es reklámlevelében a Telekom, amely...","id":"20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4c083d-2f97-490a-8502-c7ba7287cebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_magyar_telekom_reklamlevel_iphone_7","timestamp":"2019. április. 01. 18:03","title":"Milliókra büntették a Magyar Telekomot egy iPhone-reklám miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudják őket kártalanítani.","shortLead":"Nem tudják őket kártalanítani.","id":"20190402_Csaknem_20_milliard_forintot_bukhatnak_a_betetesek_az_NHB_Bank_vegelszamolasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1daa0-98e0-40ad-ba48-4fdc99cf0a56","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Csaknem_20_milliard_forintot_bukhatnak_a_betetesek_az_NHB_Bank_vegelszamolasa_miatt","timestamp":"2019. április. 02. 16:20","title":"Csaknem 20 milliárd forintot bukhatnak a betétesek az NHB Bank végelszámolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcdd01a6-27db-431d-8bbd-2c51a61d7610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset tavaly májusban történt, ketten meghaltak. ","shortLead":"A baleset tavaly májusban történt, ketten meghaltak. ","id":"20190401_magnus_aircraft_elektromos_kisrepulo_lezuhant_baleset_halalos_aldozatok_rendorsegi_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcdd01a6-27db-431d-8bbd-2c51a61d7610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d095d606-b584-4511-83d7-ae9f903027a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_magnus_aircraft_elektromos_kisrepulo_lezuhant_baleset_halalos_aldozatok_rendorsegi_nyomozas","timestamp":"2019. április. 01. 17:11","title":"Kiderült, miért zuhant le az elektromos kisrepülő Pogánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","shortLead":"Még arra is lusták voltak az üzemeltetők, hogy megváltoztassák azt a számsort, amit alapból kap az összes gép. ","id":"20190331_benzinlopas_kod_Parizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318b6efa-6d7e-47af-b52e-c9f7c24d2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_benzinlopas_kod_Parizs","timestamp":"2019. március. 31. 21:37","title":"120 ezer liter üzemanyagot loptak tolvajok, mert „0000” volt a kutak biztonsági PIN-kódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]