Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eduline mutatja be, hogy mely karok vezetik a népszerűségi listát a 2019-es felvételin. ","shortLead":"Az Eduline mutatja be, hogy mely karok vezetik a népszerűségi listát a 2019-es felvételin. ","id":"20190404_Kijott_a_lista_ide_jelentkezett_a_legtobb_felvetelizo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f5743e-9267-47ca-94c1-f9f47143ed68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kijott_a_lista_ide_jelentkezett_a_legtobb_felvetelizo","timestamp":"2019. április. 04. 06:59","title":"Kijött a lista, ide jelentkezett a legtöbb felvételiző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesapja betegségét dolgozza fel nehezen az énekesnő.","shortLead":"Az édesapja betegségét dolgozza fel nehezen az énekesnő.","id":"20190404_Britney_Spears_bevonult_egy_ideggyogyintezetbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d807e3ec-9fe0-4229-841f-e70ff5057925","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Britney_Spears_bevonult_egy_ideggyogyintezetbe","timestamp":"2019. április. 04. 09:41","title":"Britney Spears bevonult egy ideggyógyintézetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra a hagyományos média szabályai vonatkoznának, és a nemzetállam területi hatálya és alkotmányos szabályai vonatkoznának rá.","shortLead":"Ajánlásokat fogalmazott meg a Századvég Alapítvány a Facebook \"cenzúrája\" ellen, azt szeretnék, ha a közösségi oldalra...","id":"20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8831b725-c2f2-4d54-a885-25f816059424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb0f6cc-739c-4aca-b0a3-65c05f1a0198","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_A_Szazadveg_beterelne_az_allam_hatalya_ala_a_Facebookot","timestamp":"2019. április. 03. 17:32","title":"A Századvég beterelné az állam hatálya alá a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","shortLead":"Közérdekű bejelentés után kezdtek vizsgálódni az ellenőrök, eddig hatféle terméket hívtak vissza.","id":"20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4446e6-d54e-43fc-aa3a-fd48e420f202","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Baj_van_a_liszttel_tobb_termeket_is_visszahivott_a_Nebih","timestamp":"2019. április. 03. 09:13","title":"Gond van a tönkölylisztekkel, több terméket is visszahívott a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","shortLead":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","id":"20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e013ee22-b98b-483c-8942-9b247087eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","timestamp":"2019. április. 03. 12:00","title":"Mi lenne a szép átlagfizetésből Budapest nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86404ab-3fda-4e73-93aa-4ed90252a80f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hans-Gert Pöttering egy uniós eseményen beszélt arról, hogy az érdekek nem kerülhetnek az értékek elé. ","shortLead":"Hans-Gert Pöttering egy uniós eseményen beszélt arról, hogy az érdekek nem kerülhetnek az értékek elé. ","id":"20190402_Az_europai_ertekek_fontossagat_hangoztatta_a_Fideszt_vizsgalo_egyik_nepparti_bolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86404ab-3fda-4e73-93aa-4ed90252a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a6525-9770-441b-b51e-58e649ec2960","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Az_europai_ertekek_fontossagat_hangoztatta_a_Fideszt_vizsgalo_egyik_nepparti_bolcs","timestamp":"2019. április. 02. 21:59","title":"Az európai értékek fontosságát hangoztatta a Fideszt vizsgáló egyik néppárti bölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","id":"20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fba3ed-a77b-4d49-b250-0b170b708855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","timestamp":"2019. április. 04. 06:41","title":"25 éves ez az eladósorba került Honda NSX, de csak néhány kilométert mentek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","shortLead":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","id":"20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567098c-6f17-47d7-a610-366cd814f910","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","timestamp":"2019. április. 04. 10:02","title":"Fogadjunk, nem látott még szőke zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]