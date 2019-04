A térdfájás az idősebb korosztály egyik leggyakoribb mozgásszervi panasza, amely a porckopás következményeként jelentkezhet. A szakirodalom számos módszert felsorol, amellyel csökkenthetők a fájdalmak, ilyen például a megfelelő mozgás is.

Csakhogy utóbbi hallatán sokan órákig tartó "ugrálásra" hajlamosak gondolni, holott szakemberek szerint már minimális tornával is látványos eredmények érhetők el. Utóbbit egy most nyilvánosságra hozott kutatás is megerősíti, amely szerint heti egy óra mozgással is sokat tehet valaki az oszteoartrózis (ízületi kopás) okozta térdfájdalmak ellen.

A kutatásról szóló tanulmány, amelyet az American Journal of Preventive Medicine című folyóiratban publikáltak, arról is szót ejt, hogy a heti 1 óra mozgás napi szinten 10 percet sem jelentő tevékenységgel ér fel. Ráadásul nem kell megerőltető vagy bonyolult gyakorlatokat végezni, a sétálás is megteszi.

A tudósok 1500 térdfájós felnőttet vontak be a kutatásba, és azt találták, hogy minimális testmozgással akár 85 százalékkal csökkenthetők az ízületi fájdalmakból eredő napi problémák, mint az öltözködés vagy sétálás. A fiatalabbak számára ezek ismeretlen panaszok, ám az idősebb korosztály jól tudja, mennyi és milyen kényelmetlenséget tudnak okozni.

A kutatást vezető Dorothy Dunlop szerint eredményeik azért is fontosak, mert a térdfájással küzdők leggyakrabban azért nem kezdenek mozogni, mert úgy érzik, órákig kell szenvedniük, mire végeznek egy gyakorlattal. A kutatás viszont ennek ellenkezőjét bizonyítja: mozogni kell, efelől nincs kétség, de már minimális tenni akarással is sokat tehetünk az egészségünk érdekében.

