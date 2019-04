Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3554ff98-1d8e-4d0f-85b6-32d96f651c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: ennek az autónak a tulajdonosa abszolút kimaxolta a felnituningban rejlő lehetőségeket.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk: ennek az autónak a tulajdonosa abszolút kimaxolta...","id":"20190409_video_malomkerek_meretu_felniket_kapott_ez_a_jaguar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3554ff98-1d8e-4d0f-85b6-32d96f651c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe86d1e3-119c-4ae7-8573-a625c80aa733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_video_malomkerek_meretu_felniket_kapott_ez_a_jaguar","timestamp":"2019. április. 09. 13:21","title":"Videó: malomkerék méretű felniket kapott ez a Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. Azt még azonban nem tudja, ha nem kapnak engedélyt, miképpen maradnak a magyar fővárosban.","shortLead":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is...","id":"20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521bbf70-3f49-4809-93d0-b5cf9d2857ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","timestamp":"2019. április. 09. 10:14","title":"Ignatieff: Még nem tudjuk, hogyan, de marad a CEU Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","shortLead":"A korábbi pletykák még csak kétféle Note10-ről szóltak, most úgy tűnik, kétszer ennyi jöhet.","id":"20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734746df-a398-47be-b953-6066043cbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samsung_galaxy_note10_verzioi_androidos_telefon","timestamp":"2019. április. 09. 09:33","title":"Bedurrantja a rakétákat a Samsung: négyféle Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9cdec9-cdd8-4a56-aa81-b9a4175ac72b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot. \r

\r

","shortLead":"Az Ab által szabott határidő már lejárt, ezért az MSZP-s Tóth Bertalan rákérdezett, hogy mikor rendezik végre a dolgot...","id":"20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9cdec9-cdd8-4a56-aa81-b9a4175ac72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec86f0e-ab2c-4601-ac4e-2438c63a4c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Emmi_Meg_folyik_a_szakertoi_munka_azert_nem_rendeztek_hataridore_a_rokkantnyugdijasok_ugyet","timestamp":"2019. április. 09. 16:47","title":"Emmi: Még folyik a szakértői munka, azért nem rendezték határidőre a rokkantnyugdíjasok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg személycserék lesznek, ezért ítélte el saját pártjának elitjét az észak-koreai vezető visszaélések, bürokratizmus és önzés miatt.\r

\r

","shortLead":"Valószínűleg személycserék lesznek, ezért ítélte el saját pártjának elitjét az észak-koreai vezető visszaélések...","id":"20190410_Ki_kell_gyomlalni__Kim_Dzsong_Un_szetcsapott_a_partelit_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6649aa44-9015-41aa-9683-27877e561706","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Ki_kell_gyomlalni__Kim_Dzsong_Un_szetcsapott_a_partelit_kozt","timestamp":"2019. április. 10. 15:04","title":"\"Ki kell gyomlálni\" – Kim Dzsong Un szétcsapott a pártelit közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezeték izzott, füstölt egy elektromos szekrényben. Az utasokat pótlóbuszok viszik.","shortLead":"Vezeték izzott, füstölt egy elektromos szekrényben. Az utasokat pótlóbuszok viszik.","id":"20190410_Tuz_lehetett_lezartak_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e34bc0-aa35-4ecf-8519-1495a8f79fd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Tuz_lehetett_lezartak_a_3as_metro_felujitott_szakaszat","timestamp":"2019. április. 10. 09:20","title":"Vezeték izzott egy állomáson, lezárták a 3-as metró felújított szakaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A helyi Viber-szám szolgáltatás segítségével a felhasználók külföldön aktiválhatnak egy helyi, virtuális telefonszámot, amelyen keresztül a Viber hálózatán kívülről is normál tarifákon, roamingköltségek nélkül fogadhatnak hívást és üzenetet, tartózkodási helyüktől függetlenül.","shortLead":"A helyi Viber-szám szolgáltatás segítségével a felhasználók külföldön aktiválhatnak egy helyi, virtuális telefonszámot...","id":"20190410_helyi_viber_szam_aktivalasa_telefonszam_igenylese_kulfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c78e4aa-67b2-4cff-b2f0-218f93881202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dde0b7-8887-40a0-a67c-ab2f07ec2f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_helyi_viber_szam_aktivalasa_telefonszam_igenylese_kulfoldon","timestamp":"2019. április. 10. 09:03","title":"Itt a Viber új funkciója: ön is kérhet magának egy különleges telefonszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fdb9db-e399-4a04-8b9d-9c9aab054093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85b0cce-1dec-49a8-8ff7-e10aaf31868b","keywords":null,"link":"/elet/20190410_A_szolnoki_bortone_lett_az_orszag_legszebb_konyhakertje","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"A szolnoki börtöné lett az ország legszebb konyhakertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]