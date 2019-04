Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3e72f0c-fd12-421f-a7db-7649e4256292","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"Egy magyar művész rendezhette a világ legnagyobb utazó cirkuszának előadását Münchenben. A Mandana főpróbáján kiderült, miért fontos az oroszlánok karaktere, és az is, hogy a zenének hogyan kell idomulnia az akrobaták érzéseihez.","shortLead":"Egy magyar művész rendezhette a világ legnagyobb utazó cirkuszának előadását Münchenben. A Mandana főpróbáján kiderült...","id":"20190413_Ezeknek_az_oroszlanoknak_nem_szabad_felniuk__A_Recirquel_Ujcirkusz_Tarsulat_Munchenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e72f0c-fd12-421f-a7db-7649e4256292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11475276-72d9-4261-8f4f-0923a8bdf15c","keywords":null,"link":"/kultura/20190413_Ezeknek_az_oroszlanoknak_nem_szabad_felniuk__A_Recirquel_Ujcirkusz_Tarsulat_Munchenben","timestamp":"2019. április. 13. 20:00","title":"Ezeknek az oroszlánoknak nem szabad félniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt. Szinte minden windowsos számítógép érintett.","shortLead":"Olyan hibát találtak az Internet Explorerben, ami azoknak is kárt okozhat, akik egyébként sosem használják a böngészőt...","id":"20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873a6022-8499-49be-b61c-96f3827d14f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_windows_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 15. 08:03","title":"Ezt most azonnal kapcsolja ki a számítógépén, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1702-8ddf-4d1f-b9d2-133da3b9ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","timestamp":"2019. április. 15. 07:35","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen Fehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet, és külön jelezzük, hol írunk az első részről, nehogy spoilerbe fusson, aki nem akar. A hajnali tévénézés végére pedig még egy vadonatúj előzetes is befutott a második részhez.","shortLead":"Bő másfél év után végre megérkezett a Trónok harca befejező évadának első része. Összefoglaljuk, hol tart a történet...","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04563a1c-ae26-4112-8332-3b192158db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d88cd-676b-4c72-aad3-1bd82a4519d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_8_evad_elso_resz_kritika_felvezetes_hbo","timestamp":"2019. április. 15. 10:40","title":"Tekintélyes seregszemle Deres várában: elindult a Trónok harca befejező évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d8a02b-6185-44a4-933e-96487b77415f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó tulajdonosa másfél évig kórházi kezelésen volt, autóját egy barátjánál hagyta.","shortLead":"Az autó tulajdonosa másfél évig kórházi kezelésen volt, autóját egy barátjánál hagyta.","id":"20190414_Evekig_egy_garazsban_allt_a_kocsija_megis_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d8a02b-6185-44a4-933e-96487b77415f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff148f5-e9e5-431e-beef-f242e697881b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Evekig_egy_garazsban_allt_a_kocsija_megis_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. április. 14. 21:34","title":"Évekig egy garázsban állt a kocsija, mégis parkolási bírságot követelnek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot a forgatásról.\r

\r

","shortLead":"Csütörtökön mutatják be a mozik Gilles de Maistre igazi családi filmjét. A rendező elárult néhány kulisszatitkot...","id":"20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339988de-4786-4b2a-bde6-14ae74835087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478550ca-e40e-4372-bd9a-ec2af9ef26a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_szineszno_es_az_oroszlan_kapcsolata_valodi__a_rendezo_a_Mia_es_a_feher_oroszlan_c_filmrol_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:14","title":"\"A színésznő és az oroszlán kapcsolata valódi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres szűzrepülést hajtott végre szombaton a Stratolaunch. A hat hajtóművel felszerelt repülő olyan nagy, hogy a tervek szerint űrjárműveket indíthatnak róla.","shortLead":"Sikeres szűzrepülést hajtott végre szombaton a Stratolaunch. A hat hajtóművel felszerelt repülő olyan nagy...","id":"20190414_felszallt_a_stratolaunch_szuzrepules_video_mojave_sivatag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad55c6-6daa-4c04-859d-19ff71fdfa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_felszallt_a_stratolaunch_szuzrepules_video_mojave_sivatag","timestamp":"2019. április. 14. 11:33","title":"Videó: felszállt a világ legnagyobb repülőgépe, ami akkora, mint két másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar női jégkorong-válogatott története során először kiharcolta a világelitbe jutást, miután esti mérkőzésének eredményétől függetlenül az első kettő között zárja a budapesti divízió I/A világbajnokságot.","shortLead":"A magyar női jégkorong-válogatott története során először kiharcolta a világelitbe jutást, miután esti mérkőzésének...","id":"20190413_A_vilag_legjobbjai_koze_jutott_a_magyar_noi_jegkorongvalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a61c5180-4ff1-495b-a220-0e493d0b4783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d9432-3416-4f36-86fd-66dc23d91ab2","keywords":null,"link":"/sport/20190413_A_vilag_legjobbjai_koze_jutott_a_magyar_noi_jegkorongvalogatott","timestamp":"2019. április. 13. 18:07","title":"A világ legjobbjai közé jutott a magyar női jégkorong-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]