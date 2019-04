Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizs főpolgármester asszonya, a szocialista Anne Hidalgo nemzetközi adománygyűjtő akciót hirdetett meg, melyet egy konferencia zárna a városházán, az újjávarázsolt Hotel de Ville-ben. ","shortLead":"Párizs főpolgármester asszonya, a szocialista Anne Hidalgo nemzetközi adománygyűjtő akciót hirdetett meg, melyet...","id":"20190416_Nemzetkozi_adakozasbol_epul_ujja_a_Notre_Dame_euromilliardokra_lehet_szukseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2b1dc-e88f-4ba0-b64b-8b766bda6ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Nemzetkozi_adakozasbol_epul_ujja_a_Notre_Dame_euromilliardokra_lehet_szukseg","timestamp":"2019. április. 16. 11:53","title":"Nemzetközi adakozásból épül újjá a Notre-Dame, eurómilliárdokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","shortLead":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","id":"20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f16e166-d185-4272-85e4-e42a663db106","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2019. április. 16. 11:23","title":"EP-választás: Ötvenezer ajánlást adott le az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden árust megnéznek, aki az ünnephez szükséges dolgokat árul. ","shortLead":"Minden árust megnéznek, aki az ünnephez szükséges dolgokat árul. ","id":"20190417_Az_egesz_orszagban_razziazik_a_NAV_husvet_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad103-1305-447d-ad40-2b699f2a541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21dd04-5f28-4079-b0f6-7afe24652bcb","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Az_egesz_orszagban_razziazik_a_NAV_husvet_elott","timestamp":"2019. április. 17. 06:36","title":"Az egész országban razziázik a NAV húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia pedig pont azt tette, amit vártak tőle: alázott. ","shortLead":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia...","id":"20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462aa342-3b4a-409e-bd33-3e7db1c5cf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","timestamp":"2019. április. 15. 16:03","title":"Elon Musk robotjai játszi könnyedséggel bedarálták a világbajnok videojátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Michelle Obama a könyvpiac világsztárja:10 millió eladott példány fölött jár a kötete. A korábbi amerikai elnök neje, aki könyvét épp akkor népszerűsítette Párizsban, amikor kigyulladt a Notre-Dame, ellátogatott a híres templomba, hogy megnézze, mi maradt a tűzvész után.","shortLead":"Michelle Obama a könyvpiac világsztárja:10 millió eladott példány fölött jár a kötete. A korábbi amerikai elnök neje...","id":"20190417_A_minden_elodjet_lekorozo_Michelle_Obama_Parizst_is_meghoditotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd249089-163c-4283-8cd9-212e3c886a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_A_minden_elodjet_lekorozo_Michelle_Obama_Parizst_is_meghoditotta","timestamp":"2019. április. 17. 11:16","title":"A minden elődjét leköröző Michelle Obama Párizst is meghódította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül adtak le.","shortLead":"A Which? nevű fogyasztóvédelmi szervezet szerint rengeteg az olyan értékelés a brit Amazonon, amit vásárlás nélkül...","id":"20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfd8b36-26d4-480b-a98b-e8b3d4b2539d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_amazon_online_vasarlas_webshop_kamu_ertekeles","timestamp":"2019. április. 16. 19:03","title":"Szokott online vásárolni? Vigyázzon, a brit Amazonon könnyen átverhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart építeni.","shortLead":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart...","id":"20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5483a3b-160d-4586-8aa4-cb66b685d495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","timestamp":"2019. április. 16. 11:03","title":"Uránt vett a neten a 16 éves fiú, most azzal vádolják, hogy nukleáris fegyvert akart készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","shortLead":"140 éve Párizs segített nekik, most viszonozzák. Székesfehérvár, valamint a Mazsihisz is csatlakozott. ","id":"20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bcc458d-39a1-42dc-a876-b0b78b516bc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szeged_tizezer_eurot_kuld_Parizsnak_a_NotreDame_helyreallitasahoz","timestamp":"2019. április. 16. 09:47","title":"Szeged és Székesfehérvár tízezer eurót küld Párizsnak a Notre-Dame helyreállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]