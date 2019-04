Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet a követőket.","shortLead":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet...","id":"20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d0aa4-3d0b-4d18-b71c-f5af87b51277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","timestamp":"2019. április. 24. 18:33","title":"Jött egy szuper új funkció az Instagramba, és hamar rá lehet kattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd24985e-341a-43af-986c-74d59ced6f37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. ","shortLead":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. ","id":"20190424_ledes_menetfennyel_hodit_ez_a_regiuj_trabant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd24985e-341a-43af-986c-74d59ced6f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f791f-cf5c-431b-83a8-4edf191d4d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_ledes_menetfennyel_hodit_ez_a_regiuj_trabant","timestamp":"2019. április. 24. 06:41","title":"LED-es menetfénnyel hódít ez a régi-új Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aa818d-448f-413e-8c9f-8a7933825f3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabadságjogok korlátoznak, a tiltások viszont felszabadítanak – véli Jelena Mizulina, az orosz parlament felső házának képviselője. Mizulina nem először fogalmaz meg egyéni véleményt, néhány évvel ezelőtt ő nevezte családellenesnek, hogy a házastársi erőszakot börtönnel büntetnék Oroszországban.","shortLead":"A szabadságjogok korlátoznak, a tiltások viszont felszabadítanak – véli Jelena Mizulina, az orosz parlament felső...","id":"20190423_Orwell_legjobb_tanitvanya__az_orosz_torvenyhozo_szerint_minel_tobb_a_tiltas_annal_nagyobb_a_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8aa818d-448f-413e-8c9f-8a7933825f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15e7e8-1ce5-4816-bdd1-4b8798ffbb2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Orwell_legjobb_tanitvanya__az_orosz_torvenyhozo_szerint_minel_tobb_a_tiltas_annal_nagyobb_a_szabadsag","timestamp":"2019. április. 23. 14:13","title":"Orwell legjobb tanítványa – az orosz törvényhozó szerint minél több a tiltás, annál nagyobb a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176459d0-a879-4d4a-b2d7-83d2e9edfe73","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","timestamp":"2019. április. 24. 10:09","title":"Birodalmi pompa fogadta Orbánt Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök mindezt egy, a bírói függetlenségről rendelkező 1869-es törvényt ünneplő konferencián mondta el az Országgyűlésben.\r

","shortLead":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac133e-7756-4be0-aa34-019505a05b33","keywords":null,"link":"/sport/20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","timestamp":"2019. április. 24. 21:33","title":"Fél lábbal a BL négyes döntőjében a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]