Óriási a tartalomkínálat a Netflixen, időnként a bőség zavarja meg a felhasználót. Egy új, az androidos Netflix appra érkező funkció viszont egy újfajta választási lehetőséget kínál.

Az Android Police hívta fel a figyelmet a Random Episode (véletlen epizód) funkcióra, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bizonyos sorozatok népszerű epizódjait megtekintse, anélkül, hogy neki tallóznia kellene a sorozatrészek között. A funkció egyelőre kizárólagosnak tűnik az Android platform számára. Az újdonsághoz egy ikon kapcsolódik a lejátszás-vezérlőben.

Első hallásra kicsit meghökkentő az elképzelés, olyan, mintha valaki egy könyvet a közepén felütve kezdene el olvasni. Mit kezdjünk ugyanis egy olyan sorozatepizóddal, amelyben nem ismerjük a karaktereket és az előzményeket, vagy ha ismerjük őket, de még nem fejeztük be a sorozatot, akkor könnyen előfordulhat, hogy spoilert kapunk.

Erre persze a Netflixnél is gondoltak, így a funkcióhoz olyan sorozatok kapcsolódnak (pl. Az ítélet: család, a Hivatal), amelynek epizódjai önmagukban is megállják a helyüket. Jól jöhet a Random gomb akkor is, ha már láttunk egy sorozatot, és a véletlenszerű epizóddal felelevenítjük a korábban látottakat. A funkciót, amely jelenleg csak az androidos Netflix app v7.6.0 1934157 buildjében érhető el, még nem erősítette meg a Netflix, így egyelőre nem tudni, hogy mennyire terjesztik ki a funkciót, és mikor válik hivatalossá.

