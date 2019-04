Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59238cf1-5b69-4471-83fd-3d3abd753cd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","timestamp":"2019. április. 24. 11:10","title":"Siker egészségért cserébe? - A tudatos egészség koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele ráadásul pluszban zárt. Magyarország közel sem használja ki a bőséges esztendőket adósságcsökkentésre úgy, mint sok más tagállam.","shortLead":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele...","id":"20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b55421-10ea-4b96-8c35-0c2e26fa7a2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","timestamp":"2019. április. 24. 06:45","title":"A Fidesz-kormányé az 5. legnagyobb hiány az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható mobiljáról és a műhúsról is hallhat egy beszélgetést az Őrültech című podcast legújabb részében.","shortLead":"A Samsung összehajtható mobiljáról és a műhúsról is hallhat egy beszélgetést az Őrültech című podcast legújabb részében.","id":"20190423_orultech_podcast_hodor_gabor_asztrofotos_fekete_lyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ec43d3-9ddf-4805-8c8b-413f9369cf1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a924003c-e7d3-4741-b042-8ff03a52ce8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_orultech_podcast_hodor_gabor_asztrofotos_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 23. 20:33","title":"Magyar asztrofotós magyarázza el, miért óriási dolog a fekete lyukról készült fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek a bűnüldözők.\r

\r

","shortLead":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek...","id":"20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b880420-7c40-47ed-98ce-66763dfd60c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","timestamp":"2019. április. 24. 09:45","title":"Félt az erőszakos férjétől, a rendőrök elvitték a férfi fegyvereit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották. Az egyiket most kihúzták.","shortLead":"2015 óta tervezte a TEPCO, hogy nekilát a fűtőelemek eltávolításának, de biztonsági okok miatt mindig elhalasztották...","id":"20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85779ff1-f111-4005-8553-a4936d4ca99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce23ad-2e57-4702-af2f-13765b00697c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_fukusima_atomeromu_reaktor_futoelem","timestamp":"2019. április. 23. 16:03","title":"Kiemelték az első fűtőelemet a fukusimai atomerőmű egyik reaktorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani az államadósságba. Ha ezt Magyarország megtenné, akkor 2018-ra 71 százalék fölötti GDP-arányos államadósság jönne ki.","shortLead":"Az Eurostat szerint a kormányzati felügyelet alatt működő gáz- és kőolajtároló-szövetséget is bele kellene számítani...","id":"20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84a6e30-dda3-4208-8ab0-a26c1f003cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349202ac-377d-4e0a-b5ee-8d210d7bed94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kifogas_erkezett_az_EUbol_a_magyar_allamadossag_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 15:26","title":"Megint baja van az EU-nak azzal, ahogy a kormány az államadósságot számolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 2017-es bevételt is sikerült megduplázni a felcsúti fociban egy év alatt.","shortLead":"Még a 2017-es bevételt is sikerült megduplázni a felcsúti fociban egy év alatt.","id":"20190423_Annyi_bevetele_lett_a_felcsuti_akademianak_mint_egy_evvel_korabban_a_teljes_NB_Inek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888e22a0-c1bb-4a0a-8267-c4949abab49a","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Annyi_bevetele_lett_a_felcsuti_akademianak_mint_egy_evvel_korabban_a_teljes_NB_Inek","timestamp":"2019. április. 23. 17:16","title":"Annyi bevétele lett a felcsúti akadémiának, mint egy évvel korábban a teljes NB I.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig kell dolgoznia egy budapesti fiatalnak ahhoz, hogy a fizetéséből lakást vegyen, mint egy észak-magyarországinak. Ez derült ki a TAKARÉK Index elemzőinek kutatásából. ","shortLead":"A címben szereplő kétszeres eltérés nem túlzás, sőt. Ha pontosabbak akarunk lenni, akkor több mint kétszer annyi ideig...","id":"20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3daaae-aa99-4923-bd00-e68149870f65","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190423_Ketszer_annyi_ideig_gurizhet_egy_fovarosi_fiatal_egy_lakasert_mint_egy_eszakmagyarorszagi","timestamp":"2019. április. 23. 10:45","title":"Kétszer annyi ideig gürizhet egy fővárosi fiatal egy lakásért, mint egy észak-magyarországi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]