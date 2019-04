Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

","shortLead":"Hatodik alkalommal indul a Nagy-Szín-Pad! A verseny nyertese a nagyobb fesztiválok nagyszínpadaira kap belépőt.\r

\r

","id":"20190424_Lesz_meg_egy_zenekar_a_Szigetnagyszinpadon_de_a_nevere_meg_varni_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e473af1-38b6-464c-bd4d-b3ea85430689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e88fe8a-228d-4e6e-8f29-1d597f6b7dbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Lesz_meg_egy_zenekar_a_Szigetnagyszinpadon_de_a_nevere_meg_varni_kell","timestamp":"2019. április. 24. 14:26","title":"Lesz még egy zenekar a Sziget-nagyszínpadon, de a nevére még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni a nyaralásból.","shortLead":"A rádiós műsorvezető vasárnapig Srí Lankán marad, és a terrortámadás ellenére igyekszik „a lehető legtöbbet” kihozni...","id":"20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a8d17c-4ca1-470b-a9ab-78b40685e329","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Rakoczi_Feri_a_Sri_Lankai_terror_utan_Nem_ez_lesz_eletunk_legvidamabb_nyaralasa","timestamp":"2019. április. 24. 09:57","title":"Rákóczi Feri a Srí Lanka-i terror után: Nem ez lesz életünk legvidámabb nyaralása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állandó informatikushiányt a diáklányok érdeklődésének felkeltésével próbálja megoldani több szervezet is.","shortLead":"Az állandó informatikushiányt a diáklányok érdeklődésének felkeltésével próbálja megoldani több szervezet is.","id":"20190425_A_csalad_riasztja_el_a_legtobb_lanyt_az_informatika_tanulasatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=993470be-a5ab-4825-987d-e4d5b9026f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54554ccf-3db3-489b-8f17-ea7f6cdc870e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_A_csalad_riasztja_el_a_legtobb_lanyt_az_informatika_tanulasatol","timestamp":"2019. április. 25. 16:37","title":"A család riasztja el a legtöbb lányt az informatika tanulásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket szeretnék használni. Az önkormányzati, közigazgatási és iskolaépületek magyar feliratai miatt például több mint száz per van folyamatban. A csütörtökön megjelent HVG-ben részletesen olvashatnak arról: Erdélyben például úton-útfélen feljelentik azokat az önkormányzatokat vagy szervezeteket, amelyek a magyar piros-fehér-zöld lobogót használják.","shortLead":"Tömegével kell szembenézniük nap mint nap a határon túli magyaroknak, ha a nyelvüket vagy a nemzeti jelképeiket...","id":"20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40284b69-594f-4c26-93b5-47832ea9e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d6f88f-bab0-4673-bfd5-5a15ce2684cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hataron_tuli_magyarok__jogukban_all_hallgatni","timestamp":"2019. április. 25. 16:20","title":"Határon túli magyarok – jogukban áll hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d","c_author":"Izsák Norbert","category":"elet","description":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak világszínvonalú pezsgőket. Az őrült spanyolok filoxérafiestát is tartanak.





","shortLead":"A cavakészítés szívcsakrájában, a katalán Sant Sadurní d’Anoiában jártunk, ahol gyöngyöző bor áron kínálnak...","id":"20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=992ae672-9803-438c-83fe-312beb28e25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc6d566-1040-4a7b-8b56-16e5575939d2","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Gasztroturista_terdig_cavaban","timestamp":"2019. április. 24. 18:10","title":"Gasztroturista térdig cavában – ahol ünneplik a szőlőgyökértetűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841f598-b2a2-4141-8274-4dbf752f527b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendkívüli intézkedésekre lehet szükség, állítólag a tavaly óta dolgozó patkányirtó cégcsoport munkája nem volt elég.","shortLead":"Rendkívüli intézkedésekre lehet szükség, állítólag a tavaly óta dolgozó patkányirtó cégcsoport munkája nem volt elég.","id":"20190424_Index_tobb_szazmillios_szerzodesmodositassal_kezdodhet_a_budapesti_patkanyirtas_ha_meg_nem_keso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a841f598-b2a2-4141-8274-4dbf752f527b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf97ea2-3ad0-44cd-9504-2ceea415c4ea","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Index_tobb_szazmillios_szerzodesmodositassal_kezdodhet_a_budapesti_patkanyirtas_ha_meg_nem_keso","timestamp":"2019. április. 24. 10:19","title":"Index: Több százmilliós szerződésmódosítással kezdődhet a budapesti patkányirtás, ha még nem késő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre, hogy valótlanságokkal támadtak egy megyei jobbikos képviselőt, és nem fizették meg neki a mindössze 50 ezer forintos sérelemdíjat, ezért már a végrehajtók is kimentek a szerkesztőséghez.","shortLead":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre...","id":"20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afcdb1-7dec-4edc-9193-80e0da332600","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","timestamp":"2019. április. 25. 17:37","title":"Csak nem közölte a helyreigazítást egy Fidesz-közeli lap, árverésre bocsátották bútorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan megvásárlásáért. Ebben a helyzetben érdemes még vásárolni, akár lakáshitellel kiegészítve? A várható hozamok és kockázatok elemzése segítséget nyújthat a kérdés megválaszolásában.","shortLead":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan...","id":"20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c5a1b3-0589-48ab-9a4d-3e5a4696f0a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","timestamp":"2019. április. 25. 14:15","title":"Ilyen eszement árak mellett még mindig jó befektetés az ingatlan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]