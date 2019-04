Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","shortLead":"Azon is csodálkoznak a szülők, hogy volt sofőr, aki vállalta az utat.","id":"20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be507c2-8eb0-46a8-86d3-b30b198fc649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c898b2a-e2b8-493e-9b87-55576bd6199e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Szakadt_gumiju_busszal_vittek_gyerekeket_uszotanfolyamra","timestamp":"2019. április. 25. 20:29","title":"Szakadt gumijú busszal vittek gyerekeket úszótanfolyamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang Livel Szijjártó Péter. A tárgyalásokon szó esett új repülőgépjáratokról is, s a magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is megerősítette, magyar nemzeti érdeknek tartja a Huawei távközlési vállalattal való együttműködést. A miniszter e közben nem említette, hogy az USA-ban és Európában is komoly vádakkal illették, a Huaweit, amely állítólag szorosan együttműködik a kínai titkosszolgálatokkal.","shortLead":"A kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését célzó ötpontos tervről állapodott meg Pekingben kínai kollégájával, Vang...","id":"20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d242da-3aea-4cfc-b413-a734d384c877","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Magyarorszag_Kina_fele_fordul_es_nem_torodik_a_biztonsagi_aggodalmakkal","timestamp":"2019. április. 27. 08:56","title":"Magyarország Kína felé fordul és nem törődik a biztonsági aggodalmakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése az elmúlt évben Magyarországon a lakosság és a vállalati szféra körében is – derült ki az Európai Bizottság jelentéséből.","shortLead":"Romlott az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése az elmúlt évben Magyarországon a lakosság és a vállalati...","id":"20190426_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_felmeres_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4f5a42-9623-4e50-bbba-bcc0a20f2c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_felmeres_europai_bizottsag","timestamp":"2019. április. 26. 13:59","title":"Egyre kevésbé látjuk függetlennek az igazságszolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a tavalyi népességcsökkenés is az elmúlt 70 év harmadik legrosszabb adata volt, de azóta a születések száma tovább zuhant, a halálozásoké pedig még nagyobbat nőtt.","shortLead":"Már a tavalyi népességcsökkenés is az elmúlt 70 év harmadik legrosszabb adata volt, de azóta a születések száma tovább...","id":"20190426_Oriasit_zuhant_a_szuletesek_szama_miutan_Orban_szovetseget_ajanlott_a_magyar_noknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1578b47-89e9-460c-8759-edbd6a40ce19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Oriasit_zuhant_a_szuletesek_szama_miutan_Orban_szovetseget_ajanlott_a_magyar_noknek","timestamp":"2019. április. 26. 09:21","title":"Óriásit zuhant a születések száma, miután Orbán szövetséget ajánlott a magyar nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában valószínűleg összetettebb karaktert fog alakítani, mint a Bridget Jones-filmekben. ","shortLead":"Először fog kis képernyőre kalibrált műfajban, sorozatban szerepelni Renée Zellweger, aki a Netflix új szériájában...","id":"20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d023268-04fc-43ee-bd11-d0702407231a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362d8659-59b9-414f-bbe1-3545095b781e","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Renee_Zellweger_jatszmazik_a_Netflix_keszulo_sorozataban","timestamp":"2019. április. 26. 10:29","title":"Renée Zellweger játszmázik a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338a8bfe-181d-45c0-986e-3181d4ded5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissült a Google Earth: két új év, 2017 és 2018 képei is bekerülnek a Timelapse-be, ami most már telefonon és tableten is elérhető egy teljesen új mobil webes verzióban.","shortLead":"Frissült a Google Earth: két új év, 2017 és 2018 képei is bekerülnek a Timelapse-be, ami most már telefonon és tableten...","id":"20190425_earth_timelapse_2019_update","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=338a8bfe-181d-45c0-986e-3181d4ded5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc27e3-cd7b-4b5b-9d99-60cf5606f94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_earth_timelapse_2019_update","timestamp":"2019. április. 25. 15:03","title":"Látványos frissítést kapott a Google Earth: videóban látni, mennyit változott a Föld 34 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e07819-71bd-45a9-be1d-b4bcf487f18a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több főútvonalat is lezárnak egy időre, és közösségi közlekedési járatok útvonala is módosul. ","shortLead":"Több főútvonalat is lezárnak egy időre, és közösségi közlekedési járatok útvonala is módosul. ","id":"20190426_Biciklis_felvonulas_lesz_alig_lehet_majd_kozlekedni_vasarnap_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04e07819-71bd-45a9-be1d-b4bcf487f18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d693f50e-b311-43e8-b086-f790c3a253cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Biciklis_felvonulas_lesz_alig_lehet_majd_kozlekedni_vasarnap_Budapesten","timestamp":"2019. április. 26. 15:49","title":"Biciklis felvonulás lesz, alig lehet majd közlekedni vasárnap Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666fa098-3893-4283-9c2d-fbbaec258219","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feltűnt Londonban egy graffiti, amely többek szerint Banksy alkotása lehet. ","shortLead":"Feltűnt Londonban egy graffiti, amely többek szerint Banksy alkotása lehet. ","id":"20190426_Graffitivel_allt_ki_Banksy_a_londoni_kornyezetvedok_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666fa098-3893-4283-9c2d-fbbaec258219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882a3167-c63c-42fc-b8d0-7e2a98ea9a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Graffitivel_allt_ki_Banksy_a_londoni_kornyezetvedok_mellett","timestamp":"2019. április. 26. 19:22","title":"Graffitivel állt ki Banksy a londoni környezetvédők mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]