[{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.","shortLead":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják...","id":"20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28775d68-d584-4685-986c-1795d673e2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 03. 13:42","title":"162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e276df0d-d4ae-4b2d-8d8a-98f51c0c44d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eset a Liverpool–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs előtti estén történt.","shortLead":"Az eset a Liverpool–Barcelona Bajnokok Ligája-meccs előtti estén történt.","id":"20190502_Liverpooli_szurkolok_lokdostek_be_a_szokokutba_embereket_Barcelonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e276df0d-d4ae-4b2d-8d8a-98f51c0c44d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9662e9d-6fb1-4360-ab64-367c25b2de86","keywords":null,"link":"/sport/20190502_Liverpooli_szurkolok_lokdostek_be_a_szokokutba_embereket_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 02. 15:54","title":"Liverpooli szurkolók lökdöstek be a szökőkútba embereket Barcelonában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verzióról van szó.","shortLead":"A számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verzióról van szó.","id":"20190502_Online_szamlak_haladekot_adott_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e57a73-0b66-4a29-bbfd-573b4e63aa33","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Online_szamlak_haladekot_adott_a_NAV","timestamp":"2019. május. 02. 16:53","title":"Online számlák: haladékot adott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185...","id":"20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627f971-3c7d-4c8f-9aa6-6b7d03fb200c","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 01. 19:33","title":"Két és fél óra kellett Fucsovicsnak a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt a kérdés, Putyin mikor írja alá azt. A törvény november 1-jével lép majd hatályba.","shortLead":"Miután a Duma április 16-án megszavazta a Sovereign Internet néven megismert törvényjavaslatot, már csak az volt...","id":"20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d8d638-abf3-49a2-998f-4291cc9155b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_vlagyimir_putyin_oroszorszag_internet_cenzura_sovereign_internet","timestamp":"2019. május. 02. 09:33","title":"Putyin aláírta a törvényt, ami levághatja Oroszországot az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek mandátumot. A Jobbik támogatottsága visszaesett.","shortLead":"A ZRI Závecz Research felmérése szerint a Momentum–LMP-versenyfutásban most a Momentum áll jobban, ők szerezhetnek...","id":"20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2313db2-54c2-438d-8312-afbe91ac7db3","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Felmeres_EPmandatumot_szerezhet_a_Momentum_a_Jobbik_nagyon_visszaesett","timestamp":"2019. május. 02. 06:00","title":"Felmérés: EP-mandátumot szerezhet a Momentum, a Jobbik nagyon visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190502_Hetvegen_nem_lehet_majd_autopalyamatricat_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e877e757-2187-4270-bf93-0262e5711859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_Hetvegen_nem_lehet_majd_autopalyamatricat_venni","timestamp":"2019. május. 02. 16:16","title":"Hétvégén nem lehet majd autópálya-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

\r

","shortLead":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet...","id":"20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f39668-9b5f-4602-86e4-f7773f6c028c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","timestamp":"2019. május. 03. 15:44","title":"Virtuálisan is aláírható Orbán hét pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]